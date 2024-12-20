SolGoat 圖標

SolGoat 價格 (SOLGOAT)

USD

SolGoat (SOLGOAT) 實時價格圖表

$0.00123995
$0.00123995$0.00123995
-2.60%(1D)

今天 SolGoat (SOLGOAT) 的價格

今天 SolGoat (SOLGOAT) 的實時價格爲 0.00123995 USD。目前其市值爲 $ 123.99K USD。SOLGOAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SolGoat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.54 USD
- SolGoat 當天價格變化爲 -2.64%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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SolGoat (SOLGOAT) 價格表現 USD

今天內，SolGoat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SolGoat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004423129
在過去60天內，SolGoat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002079246
在過去90天內，SolGoat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00058204163487072

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.64%
30天$ -0.0004423129-35.67%
60天$ -0.0002079246-16.76%
90天$ -0.00058204163487072-31.94%

SolGoat (SOLGOAT) 價格分析

SolGoat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00117898
$ 0.00117898$ 0.00117898

$ 0.00128115
$ 0.00128115$ 0.00128115

$ 0.16447
$ 0.16447$ 0.16447

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-2.64%

-8.56%

SolGoat (SOLGOAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 123.99K
$ 123.99K$ 123.99K

$ 16.54
$ 16.54$ 16.54

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是SolGoat (SOLGOAT)

A COMMUNITY TOKEN CREATED ON THE SOLANA NETWORK.

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SolGoat (SOLGOAT) 資源

官網

大家還在問：關於 SolGoat (SOLGOAT) 的其他問題

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SOLGOAT 兌換爲當地貨幣

1 SOLGOAT 兌換 AUD
A$0.0019715205
1 SOLGOAT 兌換 GBP
0.0009795605
1 SOLGOAT 兌換 EUR
0.001190352
1 SOLGOAT 兌換 USD
$0.00123995
1 SOLGOAT 兌換 MYR
RM0.005579775
1 SOLGOAT 兌換 TRY
0.043522245
1 SOLGOAT 兌換 JPY
¥0.19541612
1 SOLGOAT 兌換 RUB
0.1283224255
1 SOLGOAT 兌換 INR
0.105544544
1 SOLGOAT 兌換 IDR
Rp20.327045928
1 SOLGOAT 兌換 PHP
0.073256246
1 SOLGOAT 兌換 EGP
￡E.0.0631258545
1 SOLGOAT 兌換 BRL
R$0.007588494
1 SOLGOAT 兌換 CAD
C$0.0017731285
1 SOLGOAT 兌換 BDT
0.1481864245
1 SOLGOAT 兌換 NGN
1.9253819605
1 SOLGOAT 兌換 UAH
0.052053101
1 SOLGOAT 兌換 VES
Bs0.0619975
1 SOLGOAT 兌換 PKR
Rs0.3450904845
1 SOLGOAT 兌換 KZT
0.6505397675
1 SOLGOAT 兌換 THB
฿0.0428650715
1 SOLGOAT 兌換 TWD
NT$0.0404595685
1 SOLGOAT 兌換 CHF
Fr0.0011035555
1 SOLGOAT 兌換 HKD
HK$0.0096344115
1 SOLGOAT 兌換 MAD
.د.م0.0124366985