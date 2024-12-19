今天 SNPad (SNPAD) 的價格

今天 SNPad (SNPAD) 的實時價格爲 0.02475529 USD。目前其市值爲 $ 6.94M USD。SNPAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。

SNPad 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 66.13K USD

- SNPad 當天價格變化爲 -3.72%

- 其循環供應量爲 280.00M USD

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