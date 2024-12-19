SNPad 價格 (SNPAD)
今天 SNPad (SNPAD) 的實時價格爲 0.02475529 USD。目前其市值爲 $ 6.94M USD。SNPAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SNPad 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 66.13K USD
- SNPad 當天價格變化爲 -3.72%
- 其循環供應量爲 280.00M USD
在獲取 MEXC 上從 SNPAD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SNPAD 價格信息的首選平臺。
今天內，SNPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00095863201623578。
在過去30天內，SNPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023924849。
在過去60天內，SNPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034595740。
在過去90天內，SNPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002855992327855006。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00095863201623578
|-3.72%
|30天
|$ -0.0023924849
|-9.66%
|60天
|$ -0.0034595740
|-13.97%
|90天
|$ +0.002855992327855006
|+13.04%
SNPad 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.29%
-3.72%
-14.69%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SNPAD 兌換 AUD
A$0.0393609111
|1 SNPAD 兌換 GBP
￡0.0195566791
|1 SNPAD 兌換 EUR
€0.0237650784
|1 SNPAD 兌換 USD
$0.02475529
|1 SNPAD 兌換 MYR
RM0.111398805
|1 SNPAD 兌換 TRY
₺0.8684155732
|1 SNPAD 兌換 JPY
¥3.8811343662
|1 SNPAD 兌換 RUB
₽2.5658858085
|1 SNPAD 兌換 INR
₹2.1064276261
|1 SNPAD 兌換 IDR
Rp405.8243612976
|1 SNPAD 兌換 PHP
₱1.4625425332
|1 SNPAD 兌換 EGP
￡E.1.2605393668
|1 SNPAD 兌換 BRL
R$0.1537303509
|1 SNPAD 兌換 CAD
C$0.0354000647
|1 SNPAD 兌換 BDT
৳2.9585047079
|1 SNPAD 兌換 NGN
₦38.4397667591
|1 SNPAD 兌換 UAH
₴1.0392270742
|1 SNPAD 兌換 VES
Bs1.2377645
|1 SNPAD 兌換 PKR
Rs6.8896447599
|1 SNPAD 兌換 KZT
₸12.9878628985
|1 SNPAD 兌換 THB
฿0.8548001637
|1 SNPAD 兌換 TWD
NT$0.8077651127
|1 SNPAD 兌換 CHF
Fr0.0220322081
|1 SNPAD 兌換 HKD
HK$0.1923486033
|1 SNPAD 兌換 MAD
.د.م0.2482955587