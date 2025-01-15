Snowball 圖標

Snowball 價格 (SNOB)

USD

Snowball (SNOB) 實時價格圖表

$0.00566593
$0.00566593$0.00566593
+3.30%(1D)

今天 Snowball (SNOB) 的價格

今天 Snowball (SNOB) 的實時價格爲 0.00566593 USD。目前其市值爲 $ 31.12K USD。SNOB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Snowball 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.50 USD
- Snowball 當天價格變化爲 +3.32%
- 其循環供應量爲 5.49M USD

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Snowball (SNOB) 價格表現 USD

今天內，Snowball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00018223
在過去30天內，Snowball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026501605
在過去60天內，Snowball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0038227032
在過去90天內，Snowball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000730057992868473

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00018223+3.32%
30天$ +0.0026501605+46.77%
60天$ +0.0038227032+67.47%
90天$ +0.000730057992868473+14.79%

Snowball (SNOB) 價格分析

Snowball 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0054467
$ 0.0054467$ 0.0054467

$ 0.00567515
$ 0.00567515$ 0.00567515

$ 3.93
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0.00%

+3.32%

-8.02%

Snowball (SNOB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 31.12K
$ 31.12K$ 31.12K

$ 5.50
$ 5.50$ 5.50

5.49M
5.49M 5.49M

什麼是Snowball (SNOB)

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Snowball (SNOB) 資源

官網

大家還在問：關於 Snowball (SNOB) 的其他問題

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SNOB 兌換爲當地貨幣

1 SNOB 兌換 AUD
A$0.0091221473
1 SNOB 兌換 GBP
0.0045894033
1 SNOB 兌換 EUR
0.0054959521
1 SNOB 兌換 USD
$0.00566593
1 SNOB 兌換 MYR
RM0.025496685
1 SNOB 兌換 TRY
0.2010271964
1 SNOB 兌換 JPY
¥0.8955002365
1 SNOB 兌換 RUB
0.5778682007
1 SNOB 兌換 INR
0.4902729229
1 SNOB 兌換 IDR
Rp92.8840834992
1 SNOB 兌換 PHP
0.3327034096
1 SNOB 兌換 EGP
￡E.0.2857895092
1 SNOB 兌換 BRL
R$0.0342788765
1 SNOB 兌換 CAD
C$0.0081022799
1 SNOB 兌換 BDT
0.6891470659
1 SNOB 兌換 NGN
8.7979994447
1 SNOB 兌換 UAH
0.2397254983
1 SNOB 兌換 VES
Bs0.30029429
1 SNOB 兌換 PKR
Rs1.5800012398
1 SNOB 兌換 KZT
3.0073623254
1 SNOB 兌換 THB
฿0.1964944524
1 SNOB 兌換 TWD
NT$0.1867490528
1 SNOB 兌換 CHF
Fr0.0051559963
1 SNOB 兌換 HKD
HK$0.0440809354
1 SNOB 兌換 MAD
.د.م0.0570559151