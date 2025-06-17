Simple AI 圖標

Simple AI 價格 (SMPL)

USD

Simple AI (SMPL) 實時價格圖表

$0.02571367
$0.02571367$0.02571367
+28.10%(1D)

今天 Simple AI (SMPL) 的價格

今天 Simple AI (SMPL) 的實時價格爲 0.02571367 USD。目前其市值爲 $ 2.57M USD。SMPL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Simple AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Simple AI 當天價格變化爲 +28.12%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Simple AI (SMPL) 價格表現 USD

今天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00564332
在過去30天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00564332+28.12%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Simple AI (SMPL) 價格分析

Simple AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01957092
$ 0.01957092$ 0.01957092

$ 0.02551415
$ 0.02551415$ 0.02551415

$ 0.02551415
$ 0.02551415$ 0.02551415

+1.24%

+28.12%

+567.60%

Simple AI (SMPL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

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100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Simple AI (SMPL)

Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.

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Simple AI (SMPL) 資源

官網

Simple AI（SMPL）代幣經濟

了解 Simple AI（SMPL）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SMPL 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Simple AI (SMPL) 的其他問題

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SMPL 兌換爲當地貨幣

1 SMPL 兌換 VND
676.65522605
1 SMPL 兌換 AUD
A$0.0393419151
1 SMPL 兌換 GBP
0.0187709791
1 SMPL 兌換 EUR
0.0221137562
1 SMPL 兌換 USD
$0.02571367
1 SMPL 兌換 MYR
RM0.1090259608
1 SMPL 兌換 TRY
1.0126043246
1 SMPL 兌換 JPY
¥3.725910783
1 SMPL 兌換 RUB
2.0234086923
1 SMPL 兌換 INR
2.2196039944
1 SMPL 兌換 IDR
Rp421.5355063248
1 SMPL 兌換 KRW
35.2241279862
1 SMPL 兌換 PHP
1.4607935927
1 SMPL 兌換 EGP
￡E.1.2885120037
1 SMPL 兌換 BRL
R$0.1406537749
1 SMPL 兌換 CAD
C$0.0347134545
1 SMPL 兌換 BDT
3.1432390208
1 SMPL 兌換 NGN
39.7427912153
1 SMPL 兌換 UAH
1.0678887151
1 SMPL 兌換 VES
Bs2.62279434
1 SMPL 兌換 PKR
Rs7.282111344
1 SMPL 兌換 KZT
13.1795415585
1 SMPL 兌換 THB
฿0.8372370952
1 SMPL 兌換 TWD
NT$0.7593246751
1 SMPL 兌換 AED
د.إ0.0943691689
1 SMPL 兌換 CHF
Fr0.0208280727
1 SMPL 兌換 HKD
HK$0.2015951728
1 SMPL 兌換 MAD
.د.م0.233994397
1 SMPL 兌換 MXN
$0.4867597731