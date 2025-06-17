Simple AI 價格 (SMPL)
今天 Simple AI (SMPL) 的實時價格爲 0.02571367 USD。目前其市值爲 $ 2.57M USD。SMPL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Simple AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Simple AI 當天價格變化爲 +28.12%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00564332。
在過去30天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Simple AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00564332
|+28.12%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Simple AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.24%
+28.12%
+567.60%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.
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|1 SMPL 兌換 VND
₫676.65522605
|1 SMPL 兌換 AUD
A$0.0393419151
|1 SMPL 兌換 GBP
￡0.0187709791
|1 SMPL 兌換 EUR
€0.0221137562
|1 SMPL 兌換 USD
$0.02571367
|1 SMPL 兌換 MYR
RM0.1090259608
|1 SMPL 兌換 TRY
₺1.0126043246
|1 SMPL 兌換 JPY
¥3.725910783
|1 SMPL 兌換 RUB
₽2.0234086923
|1 SMPL 兌換 INR
₹2.2196039944
|1 SMPL 兌換 IDR
Rp421.5355063248
|1 SMPL 兌換 KRW
₩35.2241279862
|1 SMPL 兌換 PHP
₱1.4607935927
|1 SMPL 兌換 EGP
￡E.1.2885120037
|1 SMPL 兌換 BRL
R$0.1406537749
|1 SMPL 兌換 CAD
C$0.0347134545
|1 SMPL 兌換 BDT
৳3.1432390208
|1 SMPL 兌換 NGN
₦39.7427912153
|1 SMPL 兌換 UAH
₴1.0678887151
|1 SMPL 兌換 VES
Bs2.62279434
|1 SMPL 兌換 PKR
Rs7.282111344
|1 SMPL 兌換 KZT
₸13.1795415585
|1 SMPL 兌換 THB
฿0.8372370952
|1 SMPL 兌換 TWD
NT$0.7593246751
|1 SMPL 兌換 AED
د.إ0.0943691689
|1 SMPL 兌換 CHF
Fr0.0208280727
|1 SMPL 兌換 HKD
HK$0.2015951728
|1 SMPL 兌換 MAD
.د.م0.233994397
|1 SMPL 兌換 MXN
$0.4867597731