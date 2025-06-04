Seal 價格 (SEAL)
今天 Seal (SEAL) 的實時價格爲 0.04228971 USD。目前其市值爲 $ 887.97K USD。SEAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Seal 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Seal 當天價格變化爲 -1.40%
- 其循環供應量爲 21.00M USD
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今天內，Seal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00060292583125793。
在過去30天內，Seal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0044147116。
在過去60天內，Seal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0118730306。
在過去90天內，Seal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07231229760251893。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00060292583125793
|-1.40%
|30天
|$ +0.0044147116
|+10.44%
|60天
|$ -0.0118730306
|-28.07%
|90天
|$ -0.07231229760251893
|-63.09%
Seal 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.51%
-1.40%
-16.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SEAL 兌換 VND
₫1,112.85371865
|1 SEAL 兌換 AUD
A$0.0651261534
|1 SEAL 兌換 GBP
￡0.0308714883
|1 SEAL 兌換 EUR
€0.0367920477
|1 SEAL 兌換 USD
$0.04228971
|1 SEAL 兌換 MYR
RM0.1793083704
|1 SEAL 兌換 TRY
₺1.6543734552
|1 SEAL 兌換 JPY
¥6.0846434748
|1 SEAL 兌換 RUB
₽3.3396183987
|1 SEAL 兌換 INR
₹3.6246510441
|1 SEAL 兌換 IDR
Rp693.2738235024
|1 SEAL 兌換 KRW
₩58.2502694511
|1 SEAL 兌換 PHP
₱2.355536847
|1 SEAL 兌換 EGP
￡E.2.1005298957
|1 SEAL 兌換 BRL
R$0.2380910673
|1 SEAL 兌換 CAD
C$0.0579369027
|1 SEAL 兌換 BDT
৳5.1694941504
|1 SEAL 兌換 NGN
₦66.9137394417
|1 SEAL 兌換 UAH
₴1.7571374505
|1 SEAL 兌換 VES
Bs4.05981216
|1 SEAL 兌換 PKR
Rs11.8956725259
|1 SEAL 兌換 KZT
₸21.6645955359
|1 SEAL 兌換 THB
฿1.3803361344
|1 SEAL 兌換 TWD
NT$1.2686913
|1 SEAL 兌換 AED
د.إ0.1552032357
|1 SEAL 兌換 CHF
Fr0.0346775622
|1 SEAL 兌換 HKD
HK$0.3315513264
|1 SEAL 兌換 MAD
.د.م0.3886424349
|1 SEAL 兌換 MXN
$0.8136540204