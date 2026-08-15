Scamcoin 今日價格

Scamcoin (SCAM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 SCAM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCAM。

Scamcoin 目前市值在 $ 807,179 排名第 #-，流通供應量為 999.95M SCAM。過去 24 小時內，SCAM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00168508，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCAM 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +43.97%。過去一天，總交易量達到 $ 27.58K。

Scamcoin（SCAM）市場資訊

市值 $ 807.18K$ 807.18K $ 807.18K 成交量（24H） $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K 完全稀釋市值 $ 807.18K$ 807.18K $ 807.18K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,947,494.59729 999,947,494.59729 999,947,494.59729

Scamcoin 的目前市值為 $ 807.18K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.58K。SCAM 的流通量為 999.95M，總供應量是 999947494.59729，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 807.18K。