rasmr（RASMR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00146767 24H最高價 $ 0.00162676 歷史最高 $ 0.01259026 最低價 $ 0.00138248 漲跌幅（1H） +0.69% 漲跌幅（1D） -1.69% 漲跌幅（7D） -4.38%

rasmr（RASMR）目前實時價格為 $0.0015893。過去 24 小時內，RASMR 的交易價格在 $ 0.00146767 至 $ 0.00162676 之間波動，市場活躍度顯著。RASMR 的歷史最高價為 $ 0.01259026，歷史最低價為 $ 0.00138248。

從短期表現來看，RASMR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.69%，過去 24 小時內變動為 -1.69%，過去 7 天內累計變動為 -4.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

rasmr（RASMR）市場資訊

市值 $ 332.13K$ 332.13K $ 332.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 208.97M 208.97M 208.97M 總供應量 999,996,485.672967 999,996,485.672967 999,996,485.672967

rasmr 的目前市值為 $ 332.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RASMR 的流通量為 208.97M，總供應量是 999996485.672967，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.59M。