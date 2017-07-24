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比特幣現金 目前實時價格為 203.2 TWD。BCH 市值為 4,073,752,965 TWD。追蹤台灣的 BCH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！比特幣現金 目前實時價格為 203.2 TWD。BCH 市值為 4,073,752,965 TWD。追蹤台灣的 BCH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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比特幣現金 圖標

比特幣現金實時價格 (BCH)

1 BCH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$6,496.304
NT$6,496.304NT$6,496.304
-2.58%1D
TWD
比特幣現金 (BCH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:26:01 (UTC+8)

比特幣現金 今日價格

比特幣現金 (BCH) 今日實時價格為 NT$ 203.2，過去 24 小時內變化了 2.58%。目前 BCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 203.2 每 BCH。

比特幣現金 目前市值在 NT$ 4.07B 排名第 #22，流通供應量為 20.05M BCH。過去 24 小時內，BCH 的交易價格在 NT$ 202.2（低點）和 NT$ 214.5（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 139,249.175146484375，而歷史最低價為 NT$ 2,400.157774852082

短期表現方面，BCH 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 -5.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.59M

比特幣現金（BCH）市場資訊

No.22

NT$ 4.07B
NT$ 4.07BNT$ 4.07B

NT$ 1.59M
NT$ 1.59MNT$ 1.59M

NT$ 4.27B
NT$ 4.27BNT$ 4.27B

20.05M
20.05M 20.05M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875

95.46%

0.18%

2017-07-24 00:00:00

NT$ 17,771.8033
NT$ 17,771.8033NT$ 17,771.8033

BCH

比特幣現金 的目前市值為 NT$ 4.07B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.59M。BCH 的流通量為 20.05M，總供應量是 20047996.875，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.27B

比特幣現金 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 202.2
NT$ 202.2NT$ 202.2
24H最低價
NT$ 214.5
NT$ 214.5NT$ 214.5
24H最高價

NT$ 202.2
NT$ 202.2NT$ 202.2

NT$ 214.5
NT$ 214.5NT$ 214.5

NT$ 139,249.175146484375
NT$ 139,249.175146484375NT$ 139,249.175146484375

NT$ 2,400.157774852082
NT$ 2,400.157774852082NT$ 2,400.157774852082

-0.30%

-2.58%

-5.80%

-5.80%

比特幣現金（BCH）價格歷史 TWD

跟蹤 比特幣現金 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -172.043-2.58%
30天NT$ -32.5-13.79%
60天NT$ -24.1-10.61%
90天NT$ -213.7-51.26%
比特幣現金 今日價格變化

今天，BCH 記錄了 NT$ -172.043 (-2.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

比特幣現金 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -32.5 (-13.79%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

比特幣現金 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BCH 的變化為 NT$ -24.1 (-10.61%)，從而更廣泛地了解其表現。

比特幣現金 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -213.7 (-51.26%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 比特幣現金（BCH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 比特幣現金 價格歷史頁面

比特幣現金 分析

本分析利用人工智慧模型評估 比特幣現金 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

比特幣現金 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BCH 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

BCH_USDT在4小時周期內運行於樞紐體系中樞下方。現價213.8位於S1與S2之間。價格受制於214.8566的樞紐阻力。多空雙方在狹小區間內展開博弈，結構呈現震盪整理的特徵。指標信號存在分歧：MA組與EMA組呈現買入傾向，MACD維持死叉狀態，快慢線動能方向不一致；RSI處於中性區域，波動率未見顯著擴張，動能分布分散，缺乏單邊驅動力。近端上方阻力位於214.0333，該價位距離現價不足0.3%；下方第一支撐位於212.5266。遠端阻力參考R1價位216.3633，遠端支撐則參考S2以下區域。關鍵價位密集分布於當前區間，突破需伴隨成交量配合。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 比特幣現金 的價格？

Bitcoin Cash Node (BCH) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 商家與用戶的採用率
3. 監管動態與政府政策
4. 其他加密貨幣的競爭
5. 網路升級與技術改進
6. 挖礦難度與算力變化
7. 媒體報導與公眾觀感
8. 整體加密貨幣市場趨勢
9. 經濟環境與通膨擔憂
10. 交易所的交易量與流動性

這些因素相互作用，共同造就了 BCH 市場的價格波動。

為什麼人們想知道 比特幣現金 今天的價格？

人們希望了解今日的 Bitcoin Cash Node (BCH) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。對於積極交易者而言，即時價格是順利執行買賣單並獲取利潤的必要條件。投資人則會密切關注每日波動，以評估投資組合表現並做出策略性決策。對價格的敏銳掌握有助於識別市場趨勢、支撐/阻力水準，以及潛在的進場/離場點，從而最大化回報。

比特幣現金 的價格預測

比特幣現金（BCH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BCH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
比特幣現金 (BCH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，比特幣現金 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 比特幣現金 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 比特幣現金 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BCH 2026–2027 年價格的預測。

關於 比特幣現金

比特幣現金（BCH）是一種在2017年由於從比特幣硬分叉而創建的加密貨幣。 BCH的主要目標是增加網絡可以處理的交易數量，它通過將區塊大小從1MB增加到8MB，然後再增加到32MB來實現這一目標。這使得比特幣現金成為日常交易的實用解決方案，旨在作為一種數字現金系統。它遵循與比特幣類似的工作證明（PoW）共識機制，並且其供應量被限制在2100萬枚硬幣。由於其更大的區塊大小，比特幣現金經常用於快速，低成本的交易，包括微交易。

如何在台灣購買和投資 比特幣現金

準備好開始使用 比特幣現金 了嗎？在 MEXC 購買 BCH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 比特幣現金 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 比特幣現金 (BCH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，比特幣現金 將立即存入您的錢包。
比特幣現金 (BCH) 購買教程

比特幣現金 能做什麼？

擁有 比特幣現金 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是比特幣現金 (BCH)

BCH 是比特幣的一種硬分叉產生的幣，它修改了比特幣的代碼，支持大區塊，並且不包含 Segwit，BCH 的前世就是比特幣。為解決比特幣擴容問題，BCH 引入湧現機制來真正解決比特幣本身的共識問題、添加瘦區塊以加速同步等。(由於 BCH 分叉結束後產生了 BCHABC 和 BCHSV 兩條鏈，MyToken 與市場上多數交易所保持同步，將BCHABC 記為 BCH；另外 BCHSV 記為 BCHSV。)

白皮書

比特幣現金資源

要更深入地瞭解 比特幣現金，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方比特幣現金網站
區塊查詢

類別 :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBitcoin Fork

人們還問：關於比特幣現金的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:26:01 (UTC+8)

比特幣現金（BCH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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BCHUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BCH。在 MEXC 上探索 BCHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 比特幣現金 (BCH) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 比特幣現金 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BCH/USDT
NT$6,496.304
NT$6,496.304NT$6,496.304
-2.63%
7.69K (USDT)
BCH/USDC
NT$6,493.107
NT$6,493.107NT$6,493.107
-2.63%
143.12 (USDT)
BCH/BTC
NT$0.10351886
NT$0.10351886NT$0.10351886
-1.46%
57.37 (USDT)
BCH/USD1
NT$6,493.107
NT$6,493.107NT$6,493.107
-2.68%
263.64 (USDT)

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NT$2.8213525
NT$2.8213525NT$2.8213525

+364.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17730562
NT$0.17730562NT$0.17730562

-6.04%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4626059
NT$0.4626059NT$0.4626059

-25.02%

up

up

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NT$8.970782
NT$8.970782NT$8.970782

+20.63%

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DAPPOS

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NT$9.3636933
NT$9.3636933NT$9.3636933

+5.24%

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NT$9.101859NT$9.101859

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AKEDO

AKEDO

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NT$0.375410922
NT$0.375410922NT$0.375410922

+79.86%

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Velvet

VELVET

NT$34.5861051
NT$34.5861051NT$34.5861051

+53.05%

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Heima

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NT$4.9643016NT$4.9643016

+26.93%

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Humanity

H

NT$3.6129297
NT$3.6129297NT$3.6129297

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免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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BCH
TWD
TWD

1 BCH = 6,496.304 TWD