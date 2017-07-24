比特幣現金 今日價格

比特幣現金 (BCH) 今日實時價格為 NT$ 203.2，過去 24 小時內變化了 2.58%。目前 BCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 203.2 每 BCH。

比特幣現金 目前市值在 NT$ 4.07B 排名第 #22，流通供應量為 20.05M BCH。過去 24 小時內，BCH 的交易價格在 NT$ 202.2（低點）和 NT$ 214.5（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 139,249.175146484375，而歷史最低價為 NT$ 2,400.157774852082。

短期表現方面，BCH 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 -5.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.59M。

比特幣現金（BCH）市場資訊

排名 No.22 市值 NT$ 4.07BNT$ 4.07B NT$ 4.07B 成交量（24H） NT$ 1.59MNT$ 1.59M NT$ 1.59M 完全稀釋市值 NT$ 4.27BNT$ 4.27B NT$ 4.27B 流通量 20.05M 20.05M 20.05M 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 20,047,996.875 20,047,996.875 20,047,996.875 流通率 95.46% 市場佔有率 0.18% 發行日期 2017-07-24 00:00:00 發行價格 NT$ 17,771.8033NT$ 17,771.8033 NT$ 17,771.8033 所屬公鏈 BCH

比特幣現金 的目前市值為 NT$ 4.07B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.59M。BCH 的流通量為 20.05M，總供應量是 20047996.875，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.27B。