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比特幣現金 今日價格
比特幣現金 (BCH) 今日實時價格為 NT$ 203.2，過去 24 小時內變化了 2.58%。目前 BCH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 203.2 每 BCH。
比特幣現金 目前市值在 NT$ 4.07B 排名第 #22，流通供應量為 20.05M BCH。過去 24 小時內，BCH 的交易價格在 NT$ 202.2（低點）和 NT$ 214.5（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 139,249.175146484375，而歷史最低價為 NT$ 2,400.157774852082。
短期表現方面，BCH 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 -5.80%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.59M。
比特幣現金（BCH）市場資訊
NT$ 4.07B
NT$ 4.07BNT$ 4.07B
NT$ 1.59M
NT$ 1.59MNT$ 1.59M
NT$ 4.27B
NT$ 4.27BNT$ 4.27B
21,000,000
21,000,000 21,000,000
20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875
NT$ 17,771.8033
NT$ 17,771.8033NT$ 17,771.8033
比特幣現金 的目前市值為 NT$ 4.07B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.59M。BCH 的流通量為 20.05M，總供應量是 20047996.875，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.27B。
比特幣現金 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 202.2
NT$ 202.2NT$ 202.2
24H最低價
NT$ 214.5
NT$ 214.5NT$ 214.5
24H最高價
NT$ 202.2
NT$ 202.2NT$ 202.2
NT$ 214.5
NT$ 214.5NT$ 214.5
NT$ 139,249.175146484375
NT$ 139,249.175146484375NT$ 139,249.175146484375
NT$ 2,400.157774852082
NT$ 2,400.157774852082NT$ 2,400.157774852082
比特幣現金（BCH）價格歷史 TWD
跟蹤 比特幣現金 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -172.043
|-2.58%
|30天
|NT$ -32.5
|-13.79%
|60天
|NT$ -24.1
|-10.61%
|90天
|NT$ -213.7
|-51.26%
比特幣現金 今日價格變化
今天，BCH 記錄了 NT$ -172.043 (-2.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
比特幣現金 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -32.5 (-13.79%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
比特幣現金 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，BCH 的變化為 NT$ -24.1 (-10.61%)，從而更廣泛地了解其表現。
比特幣現金 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -213.7 (-51.26%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 BCH 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
BCH_USDT在4小時周期內運行於樞紐體系中樞下方。現價213.8位於S1與S2之間。價格受制於214.8566的樞紐阻力。多空雙方在狹小區間內展開博弈，結構呈現震盪整理的特徵。指標信號存在分歧：MA組與EMA組呈現買入傾向，MACD維持死叉狀態，快慢線動能方向不一致；RSI處於中性區域，波動率未見顯著擴張，動能分布分散，缺乏單邊驅動力。近端上方阻力位於214.0333，該價位距離現價不足0.3%；下方第一支撐位於212.5266。遠端阻力參考R1價位216.3633，遠端支撐則參考S2以下區域。關鍵價位密集分布於當前區間，突破需伴隨成交量配合。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 比特幣現金 的價格？
Bitcoin Cash Node (BCH) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與投資者信心
2. 商家與用戶的採用率
3. 監管動態與政府政策
4. 其他加密貨幣的競爭
5. 網路升級與技術改進
6. 挖礦難度與算力變化
7. 媒體報導與公眾觀感
8. 整體加密貨幣市場趨勢
9. 經濟環境與通膨擔憂
10. 交易所的交易量與流動性
這些因素相互作用，共同造就了 BCH 市場的價格波動。
為什麼人們想知道 比特幣現金 今天的價格？
人們希望了解今日的 Bitcoin Cash Node (BCH) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。對於積極交易者而言，即時價格是順利執行買賣單並獲取利潤的必要條件。投資人則會密切關注每日波動，以評估投資組合表現並做出策略性決策。對價格的敏銳掌握有助於識別市場趨勢、支撐/阻力水準，以及潛在的進場/離場點，從而最大化回報。
比特幣現金 的價格預測
比特幣現金（BCH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BCH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。比特幣現金 (BCH) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，比特幣現金 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 比特幣現金 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 比特幣現金 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 BCH 2026–2027 年價格的預測。
關於 比特幣現金
比特幣現金（BCH）是一種在2017年由於從比特幣硬分叉而創建的加密貨幣。 BCH的主要目標是增加網絡可以處理的交易數量，它通過將區塊大小從1MB增加到8MB，然後再增加到32MB來實現這一目標。這使得比特幣現金成為日常交易的實用解決方案，旨在作為一種數字現金系統。它遵循與比特幣類似的工作證明（PoW）共識機制，並且其供應量被限制在2100萬枚硬幣。由於其更大的區塊大小，比特幣現金經常用於快速，低成本的交易，包括微交易。
如何在台灣購買和投資 比特幣現金
準備好開始使用 比特幣現金 了嗎？在 MEXC 購買 BCH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 比特幣現金 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 比特幣現金 (BCH) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，比特幣現金 將立即存入您的錢包。
比特幣現金 能做什麼？
擁有 比特幣現金 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是比特幣現金 (BCH)
BCH 是比特幣的一種硬分叉產生的幣，它修改了比特幣的代碼，支持大區塊，並且不包含 Segwit，BCH 的前世就是比特幣。為解決比特幣擴容問題，BCH 引入湧現機制來真正解決比特幣本身的共識問題、添加瘦區塊以加速同步等。(由於 BCH 分叉結束後產生了 BCHABC 和 BCHSV 兩條鏈，MyToken 與市場上多數交易所保持同步，將BCHABC 記為 BCH；另外 BCHSV 記為 BCHSV。)
白皮書
比特幣的供應量由預設規則控制，這些規則定義了新幣如何發行。礦工——常被比作「數位黃金開採者」——運用運算能力來保障網路安全，並獲得新創建的比特幣作為報酬。區塊獎勵最初為每區塊 50 枚比特幣，但大約每四年便減半一次，此事件稱為「減半（halving）」，使新幣發行量隨時間逐步減少。截至 2024 年，礦工每挖出一個區塊可獲得 3.125 枚比特幣，而下一次減半預計將把獎勵降至 1.5625 枚。此發行時程將持續至總供應量達到 2,100 萬枚比特幣為止；屆時將不再產生任何新幣。目前已挖出超過 1,900 萬枚比特幣，最後一枚預計將於西元 2140 年左右被挖出。發行結束後，礦工預期僅能透過使用者傳送比特幣時所支付的交易手續費獲取收入。這種固定且不可更改的供應上限，正是比特幣相較於可任意增印的法定貨幣更被視為具價值的核心原因。
比特幣由化名中本聰（Satoshi Nakamoto）所創建，他於2008年發表比特幣白皮書，並於2009年啟動網路。中本聰的真實身分至今不明，且在協助系統穩步建立後，於2010年消失。比特幣並非由單一中央領導者運作；相反地，它仰賴全球開發者、礦工與使用者所組成的社群，共同維持網路的正常運作與安全性。開發工作透過「Bitcoin Core」——一個擁有數百名貢獻者的開源專案——進行協調。這種去中心化架構被廣泛視為一大優勢，因其可防止任何單一個人或團體掌控或關閉該網路。
比特幣運行於區塊鏈之上，該區塊鏈可被描述為一份共享的數位分類帳，任何人都能檢視。當有人發送比特幣時，這筆交易會廣播至全球電腦網路。礦工蒐集這些交易、驗證其有效性，並把它們記錄到一個個區塊中；這些區塊依序串接，類似於書籍中的頁面。正確歷史紀錄的共識是透過「工作量證明（Proof-of-Work）」達成：礦工彼此競爭解一道困難的數學難題，率先解出者即可新增下一個區塊，並獲得比特幣獎勵。若試圖篡改過去的交易，就必須重做目標區塊及其後所有區塊的工作量證明，所需算力將超過誠實網路的總和，因此操縱實際上不可行。參與始終開放，交易公開透明，但使用者保持匿名；而今日的挖礦普遍採用專用 ASIC 硬體，進一步強化安全性。
比特幣是一種數位支付系統，專為點對點（P2P）直接轉帳而設計，無需銀行或其他中介機構。它運作方式類似「原生於網際網路的現金」，採用安全性機制來防止作弊，並阻止同一筆資金被重複花費（double-spending）。透過仰賴數學證明、而非對金融機構的信任，它已深刻影響許多人對貨幣的思考方式。自2009年推出以來，比特幣已從一項實驗性計畫，成長為全球公認的資產類別，市值達數千億美元，彰顯去中心化數位貨幣確實具備大規模運作的能力。
比特幣沒有傳統的發展路線圖，因為並無單一公司或個人主導其開發。更新提案由全球各地的開發者提出，且僅在更廣泛的比特幣社群達成共識後才會推進。歷史上，重點一直放在提升安全性、加強隱私性，以及增加系統可處理的交易數量上。近期最重要的發展之一是「閃電網路（Lightning Network）」，旨在支援更多交易，並實現更快、更便宜的處理。另一個關鍵里程碑則是 2021 年的「Taproot 升級」，該升級提升了隱私性，並擴展了智慧合約功能。目前的工作持續聚焦於可擴展性、隱私功能與智慧合約能力，同時維持比特幣去中心化與安全性的核心原則；未來的改進預期也將延續此一平衡。
比特幣現金資源
要更深入地瞭解 比特幣現金，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於比特幣現金的其他問題
如果 比特幣現金 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 比特幣現金 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
比特幣現金 今日價格為 NT$ 6,496.304。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
比特幣現金 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 BCH 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 比特幣現金 的交易量為 --。
BCH 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 比特幣現金 價格，請造訪 BCH 價格頁面了解更多資訊。
BCH 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,681.97
-1.16%
ETH
1,868.44
-0.62%
GOLD(XAUT)
4,364.73
+0.33%
USDC
1.00101
+0.01%
SOL
75.35
-0.39%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 BCH/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
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如果 比特幣現金 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
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比特幣現金 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 比特幣現金 (BCH) 的價格預測，了解更深入的分析。
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比特幣現金（BCH）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
BCHUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 BCH。在 MEXC 上探索 BCHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$6,496.304
NT$6,496.304NT$6,496.304
-2.63%
7.69K (USDT)
NT$6,493.107
NT$6,493.107NT$6,493.107
-2.63%
143.12 (USDT)
NT$0.10351886
NT$0.10351886NT$0.10351886
-1.46%
57.37 (USDT)
NT$6,493.107
NT$6,493.107NT$6,493.107
-2.68%
263.64 (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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