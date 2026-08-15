psyopcat 今日價格

psyopcat (PCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.53%。目前 PCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PCAT。

psyopcat 目前市值在 $ 25,420 排名第 #-，流通供應量為 999.00M PCAT。過去 24 小時內，PCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PCAT 在過去一小時內波動了 -1.18%，過去7 天內波動了 -46.43%。過去一天，總交易量達到 --。

psyopcat（PCAT）市場資訊

市值 $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K 流通量 999.00M 999.00M 999.00M 總供應量 998,997,025.070578 998,997,025.070578 998,997,025.070578

psyopcat 的目前市值為 $ 25.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PCAT 的流通量為 999.00M，總供應量是 998997025.070578，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.42K。