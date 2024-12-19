Prisma mkUSD 圖標

Prisma mkUSD 價格 (MKUSD)

USD

Prisma mkUSD (MKUSD) 實時價格圖表

$0.995361
$0.995361$0.995361
+0.20%(1D)

今天 Prisma mkUSD (MKUSD) 的價格

今天 Prisma mkUSD (MKUSD) 的實時價格爲 0.995361 USD。目前其市值爲 $ 3.45M USD。MKUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Prisma mkUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 209.97K USD
- Prisma mkUSD 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 3.46M USD

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Prisma mkUSD (MKUSD) 價格表現 USD

今天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00229874
在過去30天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010539877
在過去60天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002238566
在過去90天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042488990289062

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00229874+0.23%
30天$ +0.0010539877+0.11%
60天$ -0.0002238566-0.02%
90天$ -0.0042488990289062-0.42%

Prisma mkUSD (MKUSD) 價格分析

Prisma mkUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.957181
$ 0.957181$ 0.957181

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

-0.50%

+0.23%

+0.07%

Prisma mkUSD (MKUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

$ 209.97K
$ 209.97K$ 209.97K

3.46M
3.46M 3.46M

什麼是Prisma mkUSD (MKUSD)

Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance

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Prisma mkUSD (MKUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Prisma mkUSD (MKUSD) 的其他問題

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MKUSD 兌換爲當地貨幣

1 MKUSD 兌換 AUD
A$1.58262399
1 MKUSD 兌換 GBP
0.78633519
1 MKUSD 兌換 EUR
0.95554656
1 MKUSD 兌換 USD
$0.995361
1 MKUSD 兌換 MYR
RM4.4791245
1 MKUSD 兌換 TRY
34.90731027
1 MKUSD 兌換 JPY
¥156.08255841
1 MKUSD 兌換 RUB
102.96014184
1 MKUSD 兌換 INR
84.7052211
1 MKUSD 兌換 IDR
Rp16,317.39083184
1 MKUSD 兌換 PHP
58.79597427
1 MKUSD 兌換 EGP
￡E.50.6638749
1 MKUSD 兌換 BRL
R$6.21105264
1 MKUSD 兌換 CAD
C$1.42336623
1 MKUSD 兌換 BDT
118.95559311
1 MKUSD 兌換 NGN
1,545.58660719
1 MKUSD 兌換 UAH
41.78525478
1 MKUSD 兌換 VES
Bs49.76805
1 MKUSD 兌換 PKR
Rs277.01891991
1 MKUSD 兌換 KZT
522.21614865
1 MKUSD 兌換 THB
฿34.38972255
1 MKUSD 兌換 TWD
NT$32.47862943
1 MKUSD 兌換 CHF
Fr0.88587129
1 MKUSD 兌換 HKD
HK$7.73395497
1 MKUSD 兌換 MAD
.د.م9.98347083