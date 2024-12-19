Prisma mkUSD 價格 (MKUSD)
今天 Prisma mkUSD (MKUSD) 的實時價格爲 0.995361 USD。目前其市值爲 $ 3.45M USD。MKUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Prisma mkUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 209.97K USD
- Prisma mkUSD 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 3.46M USD
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今天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00229874。
在過去30天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010539877。
在過去60天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002238566。
在過去90天內，Prisma mkUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042488990289062。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00229874
|+0.23%
|30天
|$ +0.0010539877
|+0.11%
|60天
|$ -0.0002238566
|-0.02%
|90天
|$ -0.0042488990289062
|-0.42%
Prisma mkUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.50%
+0.23%
+0.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance
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|1 MKUSD 兌換 AUD
A$1.58262399
|1 MKUSD 兌換 GBP
￡0.78633519
|1 MKUSD 兌換 EUR
€0.95554656
|1 MKUSD 兌換 USD
$0.995361
|1 MKUSD 兌換 MYR
RM4.4791245
|1 MKUSD 兌換 TRY
₺34.90731027
|1 MKUSD 兌換 JPY
¥156.08255841
|1 MKUSD 兌換 RUB
₽102.96014184
|1 MKUSD 兌換 INR
₹84.7052211
|1 MKUSD 兌換 IDR
Rp16,317.39083184
|1 MKUSD 兌換 PHP
₱58.79597427
|1 MKUSD 兌換 EGP
￡E.50.6638749
|1 MKUSD 兌換 BRL
R$6.21105264
|1 MKUSD 兌換 CAD
C$1.42336623
|1 MKUSD 兌換 BDT
৳118.95559311
|1 MKUSD 兌換 NGN
₦1,545.58660719
|1 MKUSD 兌換 UAH
₴41.78525478
|1 MKUSD 兌換 VES
Bs49.76805
|1 MKUSD 兌換 PKR
Rs277.01891991
|1 MKUSD 兌換 KZT
₸522.21614865
|1 MKUSD 兌換 THB
฿34.38972255
|1 MKUSD 兌換 TWD
NT$32.47862943
|1 MKUSD 兌換 CHF
Fr0.88587129
|1 MKUSD 兌換 HKD
HK$7.73395497
|1 MKUSD 兌換 MAD
.د.م9.98347083