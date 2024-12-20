pBTC35A 價格 (PBTC35A)
今天 pBTC35A (PBTC35A) 的實時價格爲 0.868063 USD。目前其市值爲 $ 186.20K USD。PBTC35A 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pBTC35A 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 489.64 USD
- pBTC35A 當天價格變化爲 -5.99%
- 其循環供應量爲 214.60K USD
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今天內，pBTC35A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0554070172750271。
在過去30天內，pBTC35A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007272631。
在過去60天內，pBTC35A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0916063411。
在過去90天內，pBTC35A 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0828058800045975。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0554070172750271
|-5.99%
|30天
|$ +0.0007272631
|+0.08%
|60天
|$ -0.0916063411
|-10.55%
|90天
|$ -0.0828058800045975
|-8.70%
pBTC35A 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.23%
-5.99%
+1.33%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.
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|1 PBTC35A 兌換 AUD
A$1.38022017
|1 PBTC35A 兌換 GBP
￡0.68576977
|1 PBTC35A 兌換 EUR
€0.83334048
|1 PBTC35A 兌換 USD
$0.868063
|1 PBTC35A 兌換 MYR
RM3.9062835
|1 PBTC35A 兌換 TRY
₺30.4690113
|1 PBTC35A 兌換 JPY
¥136.86749321
|1 PBTC35A 兌換 RUB
₽89.83583987
|1 PBTC35A 兌換 INR
₹73.88084193
|1 PBTC35A 兌換 IDR
Rp14,230.53870672
|1 PBTC35A 兌換 PHP
₱51.31988456
|1 PBTC35A 兌換 EGP
￡E.44.20176796
|1 PBTC35A 兌換 BRL
R$5.32122619
|1 PBTC35A 兌換 CAD
C$1.24133009
|1 PBTC35A 兌換 BDT
৳103.74220913
|1 PBTC35A 兌換 NGN
₦1,347.91954577
|1 PBTC35A 兌換 UAH
₴36.44128474
|1 PBTC35A 兌換 VES
Bs43.40315
|1 PBTC35A 兌換 PKR
Rs241.59061353
|1 PBTC35A 兌換 KZT
₸455.42925295
|1 PBTC35A 兌換 THB
฿30.00893791
|1 PBTC35A 兌換 TWD
NT$28.35093758
|1 PBTC35A 兌換 CHF
Fr0.77257607
|1 PBTC35A 兌換 HKD
HK$6.74484951
|1 PBTC35A 兌換 MAD
.د.م8.70667189