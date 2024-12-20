今天 pBTC35A (PBTC35A) 的價格

今天 pBTC35A (PBTC35A) 的實時價格爲 0.868063 USD。目前其市值爲 $ 186.20K USD。PBTC35A 兌換 USD 的價格爲實時更新。

pBTC35A 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 489.64 USD

- pBTC35A 當天價格變化爲 -5.99%

- 其循環供應量爲 214.60K USD

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