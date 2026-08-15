Palladium Network 今日價格

Palladium Network (PLLDV3) 今日實時價格為 $ 0.360113，過去 24 小時內變化了 1.95%。目前 PLLDV3 兌 USD 的匯率為 $ 0.360113 每 PLLDV3。

Palladium Network 目前市值在 $ 20,722,287 排名第 #-，流通供應量為 51.85M PLLDV3。過去 24 小時內，PLLDV3 的交易價格在 $ 0.354889（低點）和 $ 0.459925（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5.83，而歷史最低價為 $ 0.221161。

短期表現方面，PLLDV3 在過去一小時內波動了 -1.17%，過去7 天內波動了 -10.83%。過去一天，總交易量達到 $ 93.01K。

Palladium Network（PLLDV3）市場資訊

市值 $ 20.72M$ 20.72M $ 20.72M 成交量（24H） $ 93.01K$ 93.01K $ 93.01K 完全稀釋市值 $ 20.73M$ 20.73M $ 20.73M 流通量 51.85M 51.85M 51.85M 總供應量 52,643,000.0 52,643,000.0 52,643,000.0

Palladium Network 的目前市值為 $ 20.72M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 93.01K。PLLDV3 的流通量為 51.85M，總供應量是 52643000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.73M。