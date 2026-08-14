UnifAI實時價格 (UAI)
UnifAI (UAI) 今日實時價格為 NT$ 0.254，過去 24 小時內變化了 2.17%。目前 UAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.254 每 UAI。
UnifAI 目前市值在 NT$ 60.71M 排名第 #288，流通供應量為 239.00M UAI。過去 24 小時內，UAI 的交易價格在 NT$ 0.2461（低點）和 NT$ 0.2586（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19.558234368285718148，而歷史最低價為 NT$ 1.6560473386626323264。
短期表現方面，UAI 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 +3.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 110.54K。
No.288
23.90%
BSC
UnifAI 的目前市值為 NT$ 60.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 110.54K。UAI 的流通量為 239.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 254.00M。
-0.12%
+2.17%
+3.33%
+3.33%
跟蹤 UnifAI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.172484
|+2.17%
|30天
|NT$ -0.1276
|-33.44%
|60天
|NT$ -0.1075
|-29.74%
|90天
|NT$ +0.0246
|+10.72%
今天，UAI 記錄了 NT$ +0.172484 (+2.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1276 (-33.44%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，UAI 的變化為 NT$ -0.1075 (-29.74%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0246 (+10.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 UnifAI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 UAI 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
UAI_USDT在4小時周期運行於0.2542價格位。價格位於中樞點0.2511上方，多方排列維持短期上行結構。匯率體系顯示價格處於R1阻力位下方區間。指標一致性呈現分化狀態。均線系統提供底部支撐。MACD死叉信號確認動能轉換。RSI處於中性區域震盪。快慢指標出現方向背離。波動率維持在常規水平。多空力量在當前價格位置均衡分布。近端阻力位位於0.2571，該價格距離現價約1.1%。上方遠端參考位為0.2635。近端支撐位位於0.2447，該價格距離現價約3.7%。下方遠端參考位為0.2387。價格在這些關鍵節點間波動。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，UnifAI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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