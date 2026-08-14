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UnifAI 目前實時價格為 0.254 TWD。UAI 市值為 60,706,000 TWD。追蹤台灣的 UAI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！UnifAI 目前實時價格為 0.254 TWD。UAI 市值為 60,706,000 TWD。追蹤台灣的 UAI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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UnifAI 圖標

UnifAI實時價格 (UAI)

1 UAI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$8.121036
NT$8.121036NT$8.121036
+2.17%1D
TWD
UnifAI (UAI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:55:06 (UTC+8)

UnifAI 今日價格

UnifAI (UAI) 今日實時價格為 NT$ 0.254，過去 24 小時內變化了 2.17%。目前 UAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.254 每 UAI。

UnifAI 目前市值在 NT$ 60.71M 排名第 #288，流通供應量為 239.00M UAI。過去 24 小時內，UAI 的交易價格在 NT$ 0.2461（低點）和 NT$ 0.2586（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19.558234368285718148，而歷史最低價為 NT$ 1.6560473386626323264

短期表現方面，UAI 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 +3.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 110.54K

UnifAI（UAI）市場資訊

No.288

NT$ 60.71M
NT$ 60.71MNT$ 60.71M

NT$ 110.54K
NT$ 110.54KNT$ 110.54K

NT$ 254.00M
NT$ 254.00MNT$ 254.00M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

UnifAI 的目前市值為 NT$ 60.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 110.54K。UAI 的流通量為 239.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 254.00M

UnifAI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2461
NT$ 0.2461NT$ 0.2461
24H最低價
NT$ 0.2586
NT$ 0.2586NT$ 0.2586
24H最高價

NT$ 0.2461
NT$ 0.2461NT$ 0.2461

NT$ 0.2586
NT$ 0.2586NT$ 0.2586

NT$ 19.558234368285718148
NT$ 19.558234368285718148NT$ 19.558234368285718148

NT$ 1.6560473386626323264
NT$ 1.6560473386626323264NT$ 1.6560473386626323264

-0.12%

+2.17%

+3.33%

+3.33%

UnifAI（UAI）價格歷史 TWD

跟蹤 UnifAI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.172484+2.17%
30天NT$ -0.1276-33.44%
60天NT$ -0.1075-29.74%
90天NT$ +0.0246+10.72%
UnifAI 今日價格變化

今天，UAI 記錄了 NT$ +0.172484 (+2.17%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

UnifAI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1276 (-33.44%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

UnifAI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，UAI 的變化為 NT$ -0.1075 (-29.74%)，從而更廣泛地了解其表現。

UnifAI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0246 (+10.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 UnifAI（UAI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 UnifAI 價格歷史頁面

UnifAI 分析

本分析利用人工智慧模型評估 UnifAI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

UnifAI 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 UAI 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

UAI_USDT在4小時周期運行於0.2542價格位。價格位於中樞點0.2511上方，多方排列維持短期上行結構。匯率體系顯示價格處於R1阻力位下方區間。指標一致性呈現分化狀態。均線系統提供底部支撐。MACD死叉信號確認動能轉換。RSI處於中性區域震盪。快慢指標出現方向背離。波動率維持在常規水平。多空力量在當前價格位置均衡分布。近端阻力位位於0.2571，該價格距離現價約1.1%。上方遠端參考位為0.2635。近端支撐位位於0.2447，該價格距離現價約3.7%。下方遠端參考位為0.2387。價格在這些關鍵節點間波動。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 UnifAI 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 UnifAI (UAI) 代幣價格：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. UnifAI 旗下 AI 驅動型 DeFi 平台的採用率
3. 代幣的實用性與質押獎勵
4. 合作夥伴公告與整合案
5. 交易所上的交易量與流動性
6. 影響 AI 與 DeFi 產業的監管發展
7. 技術進展與平台更新
8. 類似 AI-區塊鏈專案的競爭情況
9. 對去中心化 AI 服務的整體需求
10. 影響風險資產的宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 UnifAI 今天的價格？

人們希望了解今日的 UnifAI（UAI）價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進場或離場時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場波動情況。即時行情資訊有助於交易者把握機會。

UnifAI 的價格預測

UnifAI（UAI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，UAI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
UnifAI (UAI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，UnifAI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 UnifAI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 UnifAI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 UAI 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 UnifAI

準備好開始使用 UnifAI 了嗎？在 MEXC 購買 UAI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 UnifAI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 UnifAI (UAI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，UnifAI 將立即存入您的錢包。
UnifAI (UAI) 購買教程

UnifAI 能做什麼？

擁有 UnifAI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 UnifAI (UAI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是UnifAI (UAI)

UnifAI 是一個面向智慧金融的 AI 原生基礎設施，它為下一代自主 AI 代理提供支持，簡化 DeFi 的使用。使用者可以自動化多種 DeFi 策略，例如流動性提供者 (LP)、現貨/現貨交易、借貸策略等等——無需任何編碼，每個 AI 代理程式都能代表用戶提升鏈上效率和決策能力。目前，UnifAI 支援 Polymarket (Polygon)、Meteora (Solana) 和 Drift 策略。隨著近期 Hyperliquid 後端整合的完成，以及計劃擴展到更多 EVM 網絡，UnifAI 正在擴展其生態系統。主要功能：策略自動化：一鍵建立或複製表現最佳的策略。 UniQ：您的 AI DeFi 助手，提供洞察、分析和策略發現。

UnifAI資源

要更深入地瞭解 UnifAI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方UnifAI網站
區塊查詢

類別 :

AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於UnifAI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:55:06 (UTC+8)

UnifAI（UAI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 UnifAI 的更多資訊

UAIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 UAI。在 MEXC 上探索 UAIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 UnifAI (UAI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 UnifAI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
UAI/USDT
NT$8.121036
NT$8.121036NT$8.121036
+2.13%
436.61K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.3429876
NT$2.3429876NT$2.3429876

+285.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1666714
NT$0.1666714NT$0.1666714

-11.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.484194
NT$0.484194NT$0.484194

-21.50%

up

up

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NT$9.137364
NT$9.137364NT$9.137364

+22.91%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9197164
NT$8.9197164NT$8.9197164

+0.28%

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3429876
NT$2.3429876NT$2.3429876

+285.84%

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Fusionist

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NT$8.995142
NT$8.995142NT$8.995142

+143.11%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.361656164
NT$0.361656164NT$0.361656164

+73.32%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.382774
NT$30.382774NT$30.382774

+34.49%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1611352
NT$2.1611352NT$2.1611352

+24.69%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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UAI
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TWD

1 UAI = 8.11783 TWD