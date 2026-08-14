UnifAI 今日價格

UnifAI (UAI) 今日實時價格為 NT$ 0.254，過去 24 小時內變化了 2.17%。目前 UAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.254 每 UAI。

UnifAI 目前市值在 NT$ 60.71M 排名第 #288，流通供應量為 239.00M UAI。過去 24 小時內，UAI 的交易價格在 NT$ 0.2461（低點）和 NT$ 0.2586（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19.558234368285718148，而歷史最低價為 NT$ 1.6560473386626323264。

短期表現方面，UAI 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 +3.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 110.54K。

UnifAI（UAI）市場資訊

排名 No.288 市值 NT$ 60.71MNT$ 60.71M NT$ 60.71M 成交量（24H） NT$ 110.54KNT$ 110.54K NT$ 110.54K 完全稀釋市值 NT$ 254.00MNT$ 254.00M NT$ 254.00M 流通量 239.00M 239.00M 239.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 23.90% 所屬公鏈 BSC

UnifAI 的目前市值為 NT$ 60.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 110.54K。UAI 的流通量為 239.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 254.00M。