Opium 價格 (OPIUM)

USD

Opium (OPIUM) 實時價格圖表

$0.051665
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+0.90%(1D)

今天 Opium (OPIUM) 的價格

今天 Opium (OPIUM) 的實時價格爲 0.051679 USD。目前其市值爲 $ 905.69K USD。OPIUM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Opium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 73.90K USD
- Opium 當天價格變化爲 +0.99%
- 其循環供應量爲 17.52M USD

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Opium (OPIUM) 價格表現 USD

今天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005075
在過去30天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001252802
在過去60天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0065964832
在過去90天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001218615768057724

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0005075+0.99%
30天$ +0.0001252802+0.24%
60天$ -0.0065964832-12.76%
90天$ -0.001218615768057724-2.30%

Opium (OPIUM) 價格分析

Opium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.050045
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$ 0.051816
$ 0.051816$ 0.051816

$ 23.01
$ 23.01$ 23.01

-0.09%

+0.99%

-5.30%

Opium (OPIUM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 905.69K
$ 905.69K$ 905.69K

$ 73.90K
$ 73.90K$ 73.90K

17.52M
17.52M 17.52M

什麼是Opium (OPIUM)

Opium is a decentralized derivative protocol.  It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product. 

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Opium (OPIUM) 資源

官網

大家還在問：關於 Opium (OPIUM) 的其他問題

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OPIUM 兌換爲當地貨幣

1 OPIUM 兌換 AUD
A$0.0826864
1 OPIUM 兌換 GBP
0.04082641
1 OPIUM 兌換 EUR
0.04961184
1 OPIUM 兌換 USD
$0.051679
1 OPIUM 兌換 MYR
RM0.2325555
1 OPIUM 兌換 TRY
1.81238253
1 OPIUM 兌換 JPY
¥8.10481757
1 OPIUM 兌換 RUB
5.34567576
1 OPIUM 兌換 INR
4.39891648
1 OPIUM 兌換 IDR
Rp847.19658576
1 OPIUM 兌換 PHP
3.05216174
1 OPIUM 兌換 EGP
￡E.2.63097789
1 OPIUM 兌換 BRL
R$0.32402733
1 OPIUM 兌換 CAD
C$0.07390097
1 OPIUM 兌換 BDT
6.17615729
1 OPIUM 兌換 NGN
80.3711808
1 OPIUM 兌換 UAH
2.16948442
1 OPIUM 兌換 VES
Bs2.58395
1 OPIUM 兌換 PKR
Rs14.38278249
1 OPIUM 兌換 KZT
27.11338735
1 OPIUM 兌換 THB
฿1.78602624
1 OPIUM 兌換 TWD
NT$1.68783614
1 OPIUM 兌換 CHF
Fr0.04599431
1 OPIUM 兌換 HKD
HK$0.40154583
1 OPIUM 兌換 MAD
.د.م0.51834037