Opium 價格 (OPIUM)
今天 Opium (OPIUM) 的實時價格爲 0.051679 USD。目前其市值爲 $ 905.69K USD。OPIUM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Opium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 73.90K USD
- Opium 當天價格變化爲 +0.99%
- 其循環供應量爲 17.52M USD
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今天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005075。
在過去30天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001252802。
在過去60天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0065964832。
在過去90天內，Opium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001218615768057724。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0005075
|+0.99%
|30天
|$ +0.0001252802
|+0.24%
|60天
|$ -0.0065964832
|-12.76%
|90天
|$ -0.001218615768057724
|-2.30%
Opium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.09%
+0.99%
-5.30%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Opium is a decentralized derivative protocol. It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product.
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|1 OPIUM 兌換 AUD
A$0.0826864
|1 OPIUM 兌換 GBP
￡0.04082641
|1 OPIUM 兌換 EUR
€0.04961184
|1 OPIUM 兌換 USD
$0.051679
|1 OPIUM 兌換 MYR
RM0.2325555
|1 OPIUM 兌換 TRY
₺1.81238253
|1 OPIUM 兌換 JPY
¥8.10481757
|1 OPIUM 兌換 RUB
₽5.34567576
|1 OPIUM 兌換 INR
₹4.39891648
|1 OPIUM 兌換 IDR
Rp847.19658576
|1 OPIUM 兌換 PHP
₱3.05216174
|1 OPIUM 兌換 EGP
￡E.2.63097789
|1 OPIUM 兌換 BRL
R$0.32402733
|1 OPIUM 兌換 CAD
C$0.07390097
|1 OPIUM 兌換 BDT
৳6.17615729
|1 OPIUM 兌換 NGN
₦80.3711808
|1 OPIUM 兌換 UAH
₴2.16948442
|1 OPIUM 兌換 VES
Bs2.58395
|1 OPIUM 兌換 PKR
Rs14.38278249
|1 OPIUM 兌換 KZT
₸27.11338735
|1 OPIUM 兌換 THB
฿1.78602624
|1 OPIUM 兌換 TWD
NT$1.68783614
|1 OPIUM 兌換 CHF
Fr0.04599431
|1 OPIUM 兌換 HKD
HK$0.40154583
|1 OPIUM 兌換 MAD
.د.م0.51834037