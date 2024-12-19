OneArt 價格 (1ART)
今天 OneArt (1ART) 的實時價格爲 0.00564357 USD。目前其市值爲 $ 1.28M USD。1ART 兌換 USD 的價格爲實時更新。
OneArt 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.22K USD
- OneArt 當天價格變化爲 -7.35%
- 其循環供應量爲 225.77M USD
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今天內，OneArt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000448138765564073。
在過去30天內，OneArt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012503769。
在過去60天內，OneArt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008599463。
在過去90天內，OneArt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000548605929054224。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000448138765564073
|-7.35%
|30天
|$ +0.0012503769
|+22.16%
|60天
|$ +0.0008599463
|+15.24%
|90天
|$ +0.000548605929054224
|+10.77%
OneArt 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.49%
-7.35%
-10.87%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.
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|1 1ART 兌換 AUD
A$0.009029712
|1 1ART 兌換 GBP
￡0.0044584203
|1 1ART 兌換 EUR
€0.0054178272
|1 1ART 兌換 USD
$0.00564357
|1 1ART 兌換 MYR
RM0.025396065
|1 1ART 兌換 TRY
₺0.1979199999
|1 1ART 兌換 JPY
¥0.8850810831
|1 1ART 兌換 RUB
₽0.5837708808
|1 1ART 兌換 INR
₹0.4803806784
|1 1ART 兌換 IDR
Rp92.5175261808
|1 1ART 兌換 PHP
₱0.3333092442
|1 1ART 兌換 EGP
￡E.0.2873141487
|1 1ART 兌換 BRL
R$0.0353851839
|1 1ART 兌換 CAD
C$0.0080703051
|1 1ART 兌換 BDT
৳0.6744630507
|1 1ART 兌換 NGN
₦8.776880064
|1 1ART 兌換 UAH
₴0.2369170686
|1 1ART 兌換 VES
Bs0.2821785
|1 1ART 兌換 PKR
Rs1.5706619667
|1 1ART 兌換 KZT
₸2.9608990005
|1 1ART 兌換 THB
฿0.1950417792
|1 1ART 兌換 TWD
NT$0.1843189962
|1 1ART 兌換 CHF
Fr0.0050227773
|1 1ART 兌換 HKD
HK$0.0438505389
|1 1ART 兌換 MAD
.د.م0.0566050071