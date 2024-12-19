Olympus 價格 (OHM)
今天 Olympus (OHM) 的實時價格爲 20.12 USD。目前其市值爲 $ 327.80M USD。OHM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Olympus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.96M USD
- Olympus 當天價格變化爲 -1.35%
- 其循環供應量爲 16.29M USD
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今天內，Olympus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.27721958854978。
在過去30天內，Olympus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0880913960。
在過去60天內，Olympus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.4312149320。
在過去90天內，Olympus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.398799905341204。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.27721958854978
|-1.35%
|30天
|$ +0.0880913960
|+0.44%
|60天
|$ +5.4312149320
|+26.99%
|90天
|$ +4.398799905341204
|+27.98%
Olympus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.25%
-1.35%
-5.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 OHM 兌換 AUD
A$32.192
|1 OHM 兌換 GBP
￡15.8948
|1 OHM 兌換 EUR
€19.3152
|1 OHM 兌換 USD
$20.12
|1 OHM 兌換 MYR
RM90.54
|1 OHM 兌換 TRY
₺705.6084
|1 OHM 兌換 JPY
¥3,155.4196
|1 OHM 兌換 RUB
₽2,081.2128
|1 OHM 兌換 INR
₹1,712.6144
|1 OHM 兌換 IDR
Rp329,836.0128
|1 OHM 兌換 PHP
₱1,188.2872
|1 OHM 兌換 EGP
￡E.1,024.3092
|1 OHM 兌換 BRL
R$126.1524
|1 OHM 兌換 CAD
C$28.7716
|1 OHM 兌換 BDT
৳2,404.5412
|1 OHM 兌換 NGN
₦31,290.624
|1 OHM 兌換 UAH
₴844.6376
|1 OHM 兌換 VES
Bs1,006
|1 OHM 兌換 PKR
Rs5,599.5972
|1 OHM 兌換 KZT
₸10,555.958
|1 OHM 兌換 THB
฿695.3472
|1 OHM 兌換 TWD
NT$657.1192
|1 OHM 兌換 CHF
Fr17.9068
|1 OHM 兌換 HKD
HK$156.3324
|1 OHM 兌換 MAD
.د.م201.8036