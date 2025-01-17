Nuance 圖標

Nuance 價格 (NUA)

USD

Nuance (NUA) 實時價格圖表

$0.02204829
$0.02204829$0.02204829
+5.20%(1D)

今天 Nuance (NUA) 的價格

今天 Nuance (NUA) 的實時價格爲 0.02204829 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NUA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nuance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.37 USD
- Nuance 當天價格變化爲 +5.25%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Nuance (NUA) 價格表現 USD

今天內，Nuance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00109975
在過去30天內，Nuance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0076598317
在過去60天內，Nuance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0035028912
在過去90天內，Nuance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00109975+5.25%
30天$ -0.0076598317-34.74%
60天$ +0.0035028912+15.89%
90天$ 0--

Nuance (NUA) 價格分析

Nuance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02030489
$ 0.02030489$ 0.02030489

$ 0.02179951
$ 0.02179951$ 0.02179951

$ 0.233261
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+1.14%

+5.25%

+103.86%

Nuance (NUA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 36.37
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什麼是Nuance (NUA)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Nuance (NUA) 資源

官網

大家還在問：關於 Nuance (NUA) 的其他問題

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NUA 兌換爲當地貨幣

1 NUA 兌換 AUD
A$0.035277264
1 NUA 兌換 GBP
0.0178591149
1 NUA 兌換 EUR
0.0213868413
1 NUA 兌換 USD
$0.02204829
1 NUA 兌換 MYR
RM0.099217305
1 NUA 兌換 TRY
0.7809504318
1 NUA 兌換 JPY
¥3.4225560567
1 NUA 兌換 RUB
2.2736196648
1 NUA 兌換 INR
1.909381914
1 NUA 兌換 IDR
Rp361.4473192176
1 NUA 兌換 PHP
1.2918093111
1 NUA 兌換 EGP
￡E.1.111233816
1 NUA 兌換 BRL
R$0.1333921545
1 NUA 兌換 CAD
C$0.0315290547
1 NUA 兌換 BDT
2.6806310982
1 NUA 兌換 NGN
34.3430779527
1 NUA 兌換 UAH
0.9299968722
1 NUA 兌換 VES
Bs1.19060766
1 NUA 兌換 PKR
Rs6.1516933929
1 NUA 兌換 KZT
11.696617845
1 NUA 兌換 THB
฿0.7617684195
1 NUA 兌換 TWD
NT$0.7256092239
1 NUA 兌換 CHF
Fr0.0200639439
1 NUA 兌換 HKD
HK$0.1715356962
1 NUA 兌換 MAD
.د.م0.2215853145