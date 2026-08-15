Nibiru 今日價格

Nibiru (NIBI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 NIBI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NIBI。

Nibiru 目前市值在 $ 527,215 排名第 #-，流通供應量為 1.04B NIBI。過去 24 小時內，NIBI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.960086，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NIBI 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -1.22%。過去一天，總交易量達到 $ 26.17K。

Nibiru（NIBI）市場資訊

市值 $ 527.22K$ 527.22K $ 527.22K 成交量（24H） $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K 完全稀釋市值 $ 560.60K$ 560.60K $ 560.60K 流通量 1.04B 1.04B 1.04B 總供應量 1,107,857,371.616604 1,107,857,371.616604 1,107,857,371.616604

Nibiru 的目前市值為 $ 527.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26.17K。NIBI 的流通量為 1.04B，總供應量是 1107857371.616604，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 560.60K。