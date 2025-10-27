Neza（SN99）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.822413 24H最低價 $ 0.865052 24H最高價 歷史最高 $ 1.91 最低價 $ 0.422352 漲跌幅（1H） +0.55% 漲跌幅（1D） +0.41% 漲跌幅（7D） -5.88%

Neza（SN99）目前實時價格為 $0.844756。過去 24 小時內，SN99 的交易價格在 $ 0.822413 至 $ 0.865052 之間波動，市場活躍度顯著。SN99 的歷史最高價為 $ 1.91，歷史最低價為 $ 0.422352。

從短期表現來看，SN99 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.55%，過去 24 小時內變動為 +0.41%，過去 7 天內累計變動為 -5.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Neza（SN99）市場資訊

市值 $ 977.36K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 977.36K 流通量 1.16M 總供應量 1,158,115.037936258

Neza 的目前市值為 $ 977.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN99 的流通量為 1.16M，總供應量是 1158115.037936258，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 977.36K。