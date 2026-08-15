N3on 今日價格

N3on (N3ON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 N3ON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 N3ON。

N3on 目前市值在 $ 396,010 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M N3ON。過去 24 小時內，N3ON 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03543549，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，N3ON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.04%。過去一天，總交易量達到 $ 3.36。

N3on（N3ON）市場資訊

市值 $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K 成交量（24H） $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 完全稀釋市值 $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,262.254612 999,999,262.254612 999,999,262.254612

N3on 的目前市值為 $ 396.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.36。N3ON 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999262.254612，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 396.01K。