Metadium 價格 (META)
今天 Metadium (META) 的實時價格爲 0.03249859 USD。目前其市值爲 $ 55.43M USD。META 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metadium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.20M USD
- Metadium 當天價格變化爲 -3.53%
- 其循環供應量爲 1.70B USD
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今天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00118988989334435。
在過去30天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001285611。
在過去60天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0060039552。
在過去90天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055946416051929。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00118988989334435
|-3.53%
|30天
|$ +0.0001285611
|+0.40%
|60天
|$ +0.0060039552
|+18.47%
|90天
|$ +0.0055946416051929
|+20.79%
Metadium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.58%
-3.53%
-8.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data.
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|1 META 兌換 AUD
A$0.051997744
|1 META 兌換 GBP
￡0.0256738861
|1 META 兌換 EUR
€0.0311986464
|1 META 兌換 USD
$0.03249859
|1 META 兌換 MYR
RM0.146243655
|1 META 兌換 TRY
₺1.1390755795
|1 META 兌換 JPY
¥5.0993537569
|1 META 兌換 RUB
₽3.3616541496
|1 META 兌換 INR
₹2.7646550513
|1 META 兌換 IDR
Rp532.7636852496
|1 META 兌換 PHP
₱1.9196917113
|1 META 兌換 EGP
￡E.1.654178231
|1 META 兌換 BRL
R$0.2040911452
|1 META 兌換 CAD
C$0.0464729837
|1 META 兌換 BDT
৳3.8839064909
|1 META 兌換 NGN
₦50.541807168
|1 META 兌換 UAH
₴1.3642908082
|1 META 兌換 VES
Bs1.6249295
|1 META 兌換 PKR
Rs9.0446825829
|1 META 兌換 KZT
₸17.0503852435
|1 META 兌換 THB
฿1.1225012986
|1 META 兌換 TWD
NT$1.0610789635
|1 META 兌換 CHF
Fr0.0289237451
|1 META 兌換 HKD
HK$0.2525140443
|1 META 兌換 MAD
.د.م0.3259608577