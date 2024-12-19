Metadium 圖標

Metadium 價格 (META)

USD

Metadium (META) 實時價格圖表

$0.03249859
$0.03249859$0.03249859
-3.50%(1D)

今天 Metadium (META) 的價格

今天 Metadium (META) 的實時價格爲 0.03249859 USD。目前其市值爲 $ 55.43M USD。META 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Metadium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.20M USD
- Metadium 當天價格變化爲 -3.53%
- 其循環供應量爲 1.70B USD

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Metadium (META) 價格表現 USD

今天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00118988989334435
在過去30天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001285611
在過去60天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0060039552
在過去90天內，Metadium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055946416051929

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00118988989334435-3.53%
30天$ +0.0001285611+0.40%
60天$ +0.0060039552+18.47%
90天$ +0.0055946416051929+20.79%

Metadium (META) 價格分析

Metadium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03174497
$ 0.03174497$ 0.03174497

$ 0.03452833
$ 0.03452833$ 0.03452833

$ 0.452667
$ 0.452667$ 0.452667

-0.58%

-3.53%

-8.32%

Metadium (META) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 55.43M
$ 55.43M$ 55.43M

$ 11.20M
$ 11.20M$ 11.20M

1.70B
1.70B 1.70B

什麼是Metadium (META)

Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data.

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Metadium (META) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Metadium (META) 的其他問題

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META 兌換爲當地貨幣

1 META 兌換 AUD
A$0.051997744
1 META 兌換 GBP
0.0256738861
1 META 兌換 EUR
0.0311986464
1 META 兌換 USD
$0.03249859
1 META 兌換 MYR
RM0.146243655
1 META 兌換 TRY
1.1390755795
1 META 兌換 JPY
¥5.0993537569
1 META 兌換 RUB
3.3616541496
1 META 兌換 INR
2.7646550513
1 META 兌換 IDR
Rp532.7636852496
1 META 兌換 PHP
1.9196917113
1 META 兌換 EGP
￡E.1.654178231
1 META 兌換 BRL
R$0.2040911452
1 META 兌換 CAD
C$0.0464729837
1 META 兌換 BDT
3.8839064909
1 META 兌換 NGN
50.541807168
1 META 兌換 UAH
1.3642908082
1 META 兌換 VES
Bs1.6249295
1 META 兌換 PKR
Rs9.0446825829
1 META 兌換 KZT
17.0503852435
1 META 兌換 THB
฿1.1225012986
1 META 兌換 TWD
NT$1.0610789635
1 META 兌換 CHF
Fr0.0289237451
1 META 兌換 HKD
HK$0.2525140443
1 META 兌換 MAD
.د.م0.3259608577