Leviathan Points 價格 (SQUID)
今天 Leviathan Points (SQUID) 的實時價格爲 0.01578952 USD。目前其市值爲 $ 394.52K USD。SQUID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Leviathan Points 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Leviathan Points 當天價格變化爲 +1.83%
- 其循環供應量爲 25.00M USD
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今天內，Leviathan Points 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00028415。
在過去30天內，Leviathan Points 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047783129。
在過去60天內，Leviathan Points 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Leviathan Points 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00028415
|+1.83%
|30天
|$ -0.0047783129
|-30.26%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Leviathan Points 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.27%
+1.83%
+1.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SQUID 兌換 VND
₫404.85908232
|1 SQUID 兌換 AUD
A$0.0251053368
|1 SQUID 兌換 GBP
￡0.0120000352
|1 SQUID 兌換 EUR
€0.0138947776
|1 SQUID 兌換 USD
$0.01578952
|1 SQUID 兌換 MYR
RM0.0697896784
|1 SQUID 兌換 TRY
₺0.5987385984
|1 SQUID 兌換 JPY
¥2.2659540152
|1 SQUID 兌換 RUB
₽1.3133722736
|1 SQUID 兌換 INR
₹1.3572671392
|1 SQUID 兌換 IDR
Rp263.1585614032
|1 SQUID 兌換 KRW
₩22.428223684
|1 SQUID 兌換 PHP
₱0.9028447536
|1 SQUID 兌換 EGP
￡E.0.8096865856
|1 SQUID 兌換 BRL
R$0.0925265872
|1 SQUID 兌換 CAD
C$0.0217895376
|1 SQUID 兌換 BDT
৳1.9144793
|1 SQUID 兌換 NGN
₦25.1024946864
|1 SQUID 兌換 UAH
₴0.6522650712
|1 SQUID 兌換 VES
Bs1.12105592
|1 SQUID 兌換 PKR
Rs4.4177498008
|1 SQUID 兌換 KZT
₸8.1429712544
|1 SQUID 兌換 THB
฿0.5284752344
|1 SQUID 兌換 TWD
NT$0.5111067624
|1 SQUID 兌換 AED
د.إ0.0579475384
|1 SQUID 兌換 CHF
Fr0.0127895112
|1 SQUID 兌換 HKD
HK$0.12236878
|1 SQUID 兌換 MAD
.د.م0.1465267456
|1 SQUID 兌換 MXN
$0.320527256