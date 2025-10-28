Kepithor（KEPI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00229955 $ 0.00229955 $ 0.00229955 24H最低價 $ 0.00237156 $ 0.00237156 $ 0.00237156 24H最高價 24H最低價 $ 0.00229955$ 0.00229955 $ 0.00229955 24H最高價 $ 0.00237156$ 0.00237156 $ 0.00237156 歷史最高 $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 最低價 $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 漲跌幅（1H） +0.76% 漲跌幅（1D） +2.61% 漲跌幅（7D） +15.27% 漲跌幅（7D） +15.27%

Kepithor（KEPI）目前實時價格為 $0.00237152。過去 24 小時內，KEPI 的交易價格在 $ 0.00229955 至 $ 0.00237156 之間波動，市場活躍度顯著。KEPI 的歷史最高價為 $ 0.00475245，歷史最低價為 $ 0.00150493。

從短期表現來看，KEPI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.76%，過去 24 小時內變動為 +2.61%，過去 7 天內累計變動為 +15.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kepithor（KEPI）市場資訊

市值 $ 97.35K$ 97.35K $ 97.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 710.38K$ 710.38K $ 710.38K 流通量 41.05M 41.05M 41.05M 總供應量 299,540,253.0 299,540,253.0 299,540,253.0

Kepithor 的目前市值為 $ 97.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KEPI 的流通量為 41.05M，總供應量是 299540253.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 710.38K。