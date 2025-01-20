Kanye 圖標

Kanye 價格 (YE)

USD

Kanye (YE) 實時價格圖表

$0.01280568
$0.01280568$0.01280568
+1.70%(1D)

今天 Kanye (YE) 的價格

今天 Kanye (YE) 的實時價格爲 0.01275268 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kanye 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.10K USD
- Kanye 當天價格變化爲 +1.78%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kanye (YE) 價格表現 USD

今天內，Kanye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00022272
在過去30天內，Kanye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0057531828
在過去60天內，Kanye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048702676
在過去90天內，Kanye 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.014959380763221243

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00022272+1.78%
30天$ +0.0057531828+45.11%
60天$ -0.0048702676-38.19%
90天$ -0.014959380763221243-53.98%

Kanye (YE) 價格分析

Kanye 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01081284
$ 0.01081284$ 0.01081284

$ 0.01353667
$ 0.01353667$ 0.01353667

$ 0.364882
$ 0.364882$ 0.364882

+2.69%

+1.78%

+30.62%

Kanye (YE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.10K
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什麼是Kanye (YE)

$YE is a man of many things, he can rap, sing, write, design fashion, and so much more. Being one of the world's best-selling music artists with over 160,000,000 records sold, $YE has won 24 Grammy Awards, the joint tenth-most of all time and most awarded for any hip hop artist jointly with Jay-Z (of whom he was in Paris with). And how his blank stare is here - on solana.

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Kanye (YE) 資源

官網

大家還在問：關於 Kanye (YE) 的其他問題

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YE 兌換爲當地貨幣

1 YE 兌換 AUD
A$0.020404288
1 YE 兌換 GBP
0.0103296708
1 YE 兌換 EUR
0.0123700996
1 YE 兌換 USD
$0.01275268
1 YE 兌換 MYR
RM0.0572595332
1 YE 兌換 TRY
0.4537403544
1 YE 兌換 JPY
¥1.9909484016
1 YE 兌換 RUB
1.3006458332
1 YE 兌換 INR
1.103744454
1 YE 兌換 IDR
Rp209.0602944192
1 YE 兌換 PHP
0.7461593068
1 YE 兌換 EGP
￡E.0.6419699112
1 YE 兌換 BRL
R$0.0775362944
1 YE 兌換 CAD
C$0.0183638592
1 YE 兌換 BDT
1.5493230932
1 YE 兌換 NGN
19.832967936
1 YE 兌換 UAH
0.536887828
1 YE 兌換 VES
Bs0.68864472
1 YE 兌換 PKR
Rs3.5531517016
1 YE 兌換 KZT
6.76529674
1 YE 兌換 THB
฿0.437416924
1 YE 兌換 TWD
NT$0.4179053236
1 YE 兌換 CHF
Fr0.0116049388
1 YE 兌換 HKD
HK$0.0992158504
1 YE 兌換 MAD
.د.م0.1280369072