Juicebox 圖標

Juicebox 價格 (JBX)

USD

Juicebox (JBX) 實時價格圖表

$0.00243517
$0.00243517$0.00243517
+0.20%(1D)

今天 Juicebox (JBX) 的價格

今天 Juicebox (JBX) 的實時價格爲 0.00243517 USD。目前其市值爲 $ 4.61M USD。JBX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Juicebox 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.41K USD
- Juicebox 當天價格變化爲 +0.27%
- 其循環供應量爲 1.89B USD

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Juicebox (JBX) 價格表現 USD

今天內，Juicebox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Juicebox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021544845
在過去60天內，Juicebox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017078168
在過去90天內，Juicebox 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009810448219501078

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.27%
30天$ +0.0021544845+88.47%
60天$ +0.0017078168+70.13%
90天$ +0.0009810448219501078+67.47%

Juicebox (JBX) 價格分析

Juicebox 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00233907
$ 0.00233907$ 0.00233907

$ 0.00247675
$ 0.00247675$ 0.00247675

$ 0.02278469
$ 0.02278469$ 0.02278469

+0.10%

+0.27%

+18.27%

Juicebox (JBX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

$ 3.41K
$ 3.41K$ 3.41K

1.89B
1.89B 1.89B

什麼是Juicebox (JBX)

Build a community around a project, fund it, and program its spending. Light enough for a group of friends, powerful enough for a global network of anons. Powered by public smart contracts on Ethereum.

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Juicebox (JBX) 資源

官網

大家還在問：關於 Juicebox (JBX) 的其他問題

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JBX 兌換爲當地貨幣

1 JBX 兌換 AUD
A$0.0038719203
1 JBX 兌換 GBP
0.0019237843
1 JBX 兌換 EUR
0.0023377632
1 JBX 兌換 USD
$0.00243517
1 JBX 兌換 MYR
RM0.010958265
1 JBX 兌換 TRY
0.0854014119
1 JBX 兌換 JPY
¥0.3819077111
1 JBX 兌換 RUB
0.2519183365
1 JBX 兌換 INR
0.2072573187
1 JBX 兌換 IDR
Rp39.9208132848
1 JBX 兌換 PHP
0.1438941953
1 JBX 兌換 EGP
￡E.0.1240962632
1 JBX 兌換 BRL
R$0.0151711091
1 JBX 兌換 CAD
C$0.0034822931
1 JBX 兌換 BDT
0.291002815
1 JBX 兌換 NGN
3.787176384
1 JBX 兌換 UAH
0.1022040849
1 JBX 兌換 VES
Bs0.1217585
1 JBX 兌換 PKR
Rs0.6775617008
1 JBX 兌換 KZT
1.2729364141
1 JBX 兌換 THB
฿0.0841107718
1 JBX 兌換 TWD
NT$0.0795326522
1 JBX 兌換 CHF
Fr0.0021673013
1 JBX 兌換 HKD
HK$0.0189212709
1 JBX 兌換 MAD
.د.م0.0243029966