Jeff 圖標

Jeff 價格 (JEFF)

USD

Jeff (JEFF) 實時價格圖表

$27.34
$27.34$27.34
-9.10%(1D)

今天 Jeff (JEFF) 的價格

今天 Jeff (JEFF) 的實時價格爲 27.33 USD。目前其市值爲 $ 26.94M USD。JEFF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jeff 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.13M USD
- Jeff 當天價格變化爲 -9.12%
- 其循環供應量爲 998.40K USD

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Jeff (JEFF) 價格表現 USD

今天內，Jeff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.74395911625802
在過去30天內，Jeff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +125.2135592580
在過去60天內，Jeff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +143.3393372610
在過去90天內，Jeff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +23.9650831366878946

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.74395911625802-9.12%
30天$ +125.2135592580+458.15%
60天$ +143.3393372610+524.48%
90天$ +23.9650831366878946+712.20%

Jeff (JEFF) 價格分析

Jeff 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 21.57
$ 21.57$ 21.57

$ 31.75
$ 31.75$ 31.75

$ 130.31
$ 130.31$ 130.31

+1.81%

-9.12%

+61.93%

Jeff (JEFF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 26.94M
$ 26.94M$ 26.94M

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

998.40K
998.40K 998.40K

什麼是Jeff (JEFF)

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Jeff (JEFF) 資源

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JEFF 兌換爲當地貨幣

1 JEFF 兌換 AUD
A$43.4547
1 JEFF 兌換 GBP
21.5907
1 JEFF 兌換 EUR
26.2368
1 JEFF 兌換 USD
$27.33
1 JEFF 兌換 MYR
RM122.985
1 JEFF 兌換 TRY
958.4631
1 JEFF 兌換 JPY
¥4,286.1639
1 JEFF 兌換 RUB
2,827.2885
1 JEFF 兌換 INR
2,326.0563
1 JEFF 兌換 IDR
Rp448,032.7152
1 JEFF 兌換 PHP
1,614.9297
1 JEFF 兌換 EGP
￡E.1,392.7368
1 JEFF 兌換 BRL
R$170.2659
1 JEFF 兌換 CAD
C$39.0819
1 JEFF 兌換 BDT
3,265.935
1 JEFF 兌換 NGN
42,503.616
1 JEFF 兌換 UAH
1,147.0401
1 JEFF 兌換 VES
Bs1,366.5
1 JEFF 兌換 PKR
Rs7,604.2992
1 JEFF 兌換 KZT
14,286.2109
1 JEFF 兌換 THB
฿943.9782
1 JEFF 兌換 TWD
NT$892.5978
1 JEFF 兌換 CHF
Fr24.3237
1 JEFF 兌換 HKD
HK$212.3541
1 JEFF 兌換 MAD
.د.م272.7534