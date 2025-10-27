Janitor（JANITOR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00102828 $ 0.00102828 $ 0.00102828 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00102828$ 0.00102828 $ 0.00102828 歷史最高 $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.52% 漲跌幅（1D） +11.98% 漲跌幅（7D） +15.46% 漲跌幅（7D） +15.46%

Janitor（JANITOR）目前實時價格為 $0.00100562。過去 24 小時內，JANITOR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00102828 之間波動，市場活躍度顯著。JANITOR 的歷史最高價為 $ 0.01646713，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JANITOR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.52%，過去 24 小時內變動為 +11.98%，過去 7 天內累計變動為 +15.46%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Janitor（JANITOR）市場資訊

市值 $ 905.06K$ 905.06K $ 905.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 900.00M 900.00M 900.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Janitor 的目前市值為 $ 905.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JANITOR 的流通量為 900.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.01M。