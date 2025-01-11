HYDT 價格 (HYDT)
今天 HYDT (HYDT) 的實時價格爲 0.940442 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HYDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HYDT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 394.42 USD
- HYDT 當天價格變化爲 +0.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，HYDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00065265。
在過去30天內，HYDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006569927。
在過去60天內，HYDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004189669。
在過去90天內，HYDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.79321825515457653。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00065265
|+0.07%
|30天
|$ +0.0006569927
|+0.07%
|60天
|$ -0.0004189669
|-0.04%
|90天
|$ +0.79321825515457653
|+538.78%
HYDT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.10%
+0.07%
+0.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
HYDT Stablecoin is HYDT Protocol's BNB chain-based, USD-pegged stablecoin backed by BNB collateral, aiming at providing high return for HYDT holders and keeping 1:1 peg against United States dollars at the same time. These are the key unique features of HYDT protocol: 1. Fully decentralized and automated mint/redeem process in case of a depegging event 2. Fully transparent reserve held in BNB 3. Flexible and durable soft peg mechanism 4. Up to 30% APY fixed return on stablecoin deposit + additional governance token farming reward 5. Resistance to bank run events
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|1 HYDT 兌換 AUD
A$1.52351604
|1 HYDT 兌換 GBP
￡0.76175802
|1 HYDT 兌換 EUR
€0.91222874
|1 HYDT 兌換 USD
$0.940442
|1 HYDT 兌換 MYR
RM4.22258458
|1 HYDT 兌換 TRY
₺33.31045564
|1 HYDT 兌換 JPY
¥148.27949014
|1 HYDT 兌換 RUB
₽95.57712046
|1 HYDT 兌換 INR
₹81.05669598
|1 HYDT 兌換 IDR
Rp15,417.07950048
|1 HYDT 兌換 PHP
₱55.486078
|1 HYDT 兌換 EGP
￡E.47.52053426
|1 HYDT 兌換 BRL
R$5.75550504
|1 HYDT 兌換 CAD
C$1.35423648
|1 HYDT 兌換 BDT
৳114.71511516
|1 HYDT 兌換 NGN
₦1,458.04246796
|1 HYDT 兌換 UAH
₴39.76188776
|1 HYDT 兌換 VES
Bs49.843426
|1 HYDT 兌換 PKR
Rs261.88488374
|1 HYDT 兌換 KZT
₸496.2712434
|1 HYDT 兌換 THB
฿32.61452856
|1 HYDT 兌換 TWD
NT$31.13803462
|1 HYDT 兌換 CHF
Fr0.85580222
|1 HYDT 兌換 HKD
HK$7.31663876
|1 HYDT 兌換 MAD
.د.م9.44203768