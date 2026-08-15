hope 今日價格

hope (HOPE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.15%。目前 HOPE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOPE。

hope 目前市值在 $ 30,455 排名第 #-，流通供應量為 999.58M HOPE。過去 24 小時內，HOPE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOPE 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -19.56%。過去一天，總交易量達到 --。

hope（HOPE）市場資訊

市值 $ 30.46K$ 30.46K $ 30.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.46K$ 30.46K $ 30.46K 流通量 999.58M 999.58M 999.58M 總供應量 999,577,454.866926 999,577,454.866926 999,577,454.866926

hope 的目前市值為 $ 30.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOPE 的流通量為 999.58M，總供應量是 999577454.866926，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.46K。