Hop Protocol 今日價格

Hop Protocol (HOP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 HOP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOP。

Hop Protocol 目前市值在 $ 84,107 排名第 #-，流通供應量為 75.22M HOP。過去 24 小時內，HOP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.297217，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.30%。過去一天，總交易量達到 $ 1.10。

Hop Protocol（HOP）市場資訊

市值 $ 84.11K$ 84.11K $ 84.11K 成交量（24H） $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 完全稀釋市值 $ 435.66K$ 435.66K $ 435.66K 流通量 75.22M 75.22M 75.22M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hop Protocol 的目前市值為 $ 84.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.10。HOP 的流通量為 75.22M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 435.66K。