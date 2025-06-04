HOLD 圖標

HOLD 價格 (EARN)

USD

HOLD (EARN) 實時價格圖表

$0.00366618
$0.00366618$0.00366618
-6.00%(1D)

今天 HOLD (EARN) 的價格

今天 HOLD (EARN) 的實時價格爲 0.00366618 USD。目前其市值爲 $ 1.55M USD。EARN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HOLD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- HOLD 當天價格變化爲 -6.03%
- 其循環供應量爲 422.75M USD

在獲取 MEXC 上從 EARN兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 EARN 價格信息的首選平台。

HOLD (EARN) 價格表現 USD

今天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000235538747769682
在過去30天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001344578
在過去60天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005121543
在過去90天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023484460707932822

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000235538747769682-6.03%
30天$ -0.0001344578-3.66%
60天$ +0.0005121543+13.97%
90天$ +0.0023484460707932822+178.22%

HOLD (EARN) 價格分析

HOLD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00350615
$ 0.00350615$ 0.00350615

$ 0.0039125
$ 0.0039125$ 0.0039125

$ 0.02784741
$ 0.02784741$ 0.02784741

-0.25%

-6.03%

-22.20%

HOLD (EARN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

422.75M
422.75M 422.75M

什麼是HOLD (EARN)

$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

HOLD (EARN) 資源

官網

大家還在問：關於 HOLD (EARN) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EARN 兌換爲當地貨幣

1 EARN 兌換 VND
96.4755267
1 EARN 兌換 AUD
A$0.0056459172
1 EARN 兌換 GBP
0.0026763114
1 EARN 兌換 EUR
0.0031895766
1 EARN 兌換 USD
$0.00366618
1 EARN 兌換 MYR
RM0.0155446032
1 EARN 兌換 TRY
0.1434576234
1 EARN 兌換 JPY
¥0.5274899784
1 EARN 兌換 RUB
0.2895182346
1 EARN 兌換 INR
0.3142282878
1 EARN 兌換 IDR
Rp60.1013018592
1 EARN 兌換 KRW
5.0498329938
1 EARN 兌換 PHP
0.204206226
1 EARN 兌換 EGP
￡E.0.1820624988
1 EARN 兌換 BRL
R$0.0206405934
1 EARN 兌換 CAD
C$0.0050226666
1 EARN 兌換 BDT
0.4481538432
1 EARN 兌換 NGN
5.8008866286
1 EARN 兌換 UAH
0.152329779
1 EARN 兌換 VES
Bs0.35195328
1 EARN 兌換 PKR
Rs1.0312597722
1 EARN 兌換 KZT
1.8781473522
1 EARN 兌換 THB
฿0.1196274534
1 EARN 兌換 TWD
NT$0.1099854
1 EARN 兌換 AED
د.إ0.0134548806
1 EARN 兌換 CHF
Fr0.0030062676
1 EARN 兌換 HKD
HK$0.0287428512
1 EARN 兌換 MAD
.د.م0.0336921942
1 EARN 兌換 MXN
$0.070573965