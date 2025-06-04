HOLD 價格 (EARN)
今天 HOLD (EARN) 的實時價格爲 0.00366618 USD。目前其市值爲 $ 1.55M USD。EARN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
HOLD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- HOLD 當天價格變化爲 -6.03%
- 其循環供應量爲 422.75M USD
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今天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000235538747769682。
在過去30天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001344578。
在過去60天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005121543。
在過去90天內，HOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023484460707932822。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000235538747769682
|-6.03%
|30天
|$ -0.0001344578
|-3.66%
|60天
|$ +0.0005121543
|+13.97%
|90天
|$ +0.0023484460707932822
|+178.22%
HOLD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.25%
-6.03%
-22.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!
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|1 EARN 兌換 VND
₫96.4755267
|1 EARN 兌換 AUD
A$0.0056459172
|1 EARN 兌換 GBP
￡0.0026763114
|1 EARN 兌換 EUR
€0.0031895766
|1 EARN 兌換 USD
$0.00366618
|1 EARN 兌換 MYR
RM0.0155446032
|1 EARN 兌換 TRY
₺0.1434576234
|1 EARN 兌換 JPY
¥0.5274899784
|1 EARN 兌換 RUB
₽0.2895182346
|1 EARN 兌換 INR
₹0.3142282878
|1 EARN 兌換 IDR
Rp60.1013018592
|1 EARN 兌換 KRW
₩5.0498329938
|1 EARN 兌換 PHP
₱0.204206226
|1 EARN 兌換 EGP
￡E.0.1820624988
|1 EARN 兌換 BRL
R$0.0206405934
|1 EARN 兌換 CAD
C$0.0050226666
|1 EARN 兌換 BDT
৳0.4481538432
|1 EARN 兌換 NGN
₦5.8008866286
|1 EARN 兌換 UAH
₴0.152329779
|1 EARN 兌換 VES
Bs0.35195328
|1 EARN 兌換 PKR
Rs1.0312597722
|1 EARN 兌換 KZT
₸1.8781473522
|1 EARN 兌換 THB
฿0.1196274534
|1 EARN 兌換 TWD
NT$0.1099854
|1 EARN 兌換 AED
د.إ0.0134548806
|1 EARN 兌換 CHF
Fr0.0030062676
|1 EARN 兌換 HKD
HK$0.0287428512
|1 EARN 兌換 MAD
.د.م0.0336921942
|1 EARN 兌換 MXN
$0.070573965