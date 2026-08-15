Hbadger 今日價格

Hbadger (HBADG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.65%。目前 HBADG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HBADG。

Hbadger 目前市值在 $ 63,520 排名第 #-，流通供應量為 6.12B HBADG。過去 24 小時內，HBADG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HBADG 在過去一小時內波動了 +0.83%，過去7 天內波動了 -8.47%。過去一天，總交易量達到 --。

Hbadger（HBADG）市場資訊

市值 $ 63.52K$ 63.52K $ 63.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 91.36K$ 91.36K $ 91.36K 流通量 6.12B 6.12B 6.12B 總供應量 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Hbadger 的目前市值為 $ 63.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HBADG 的流通量為 6.12B，總供應量是 8800000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 91.36K。