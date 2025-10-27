grail（SN81）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 3.55 $ 3.55 $ 3.55 24H最低價 $ 3.74 $ 3.74 $ 3.74 24H最高價 24H最低價 $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 24H最高價 $ 3.74$ 3.74 $ 3.74 歷史最高 $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 最低價 $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 漲跌幅（1H） +2.29% 漲跌幅（1D） -1.91% 漲跌幅（7D） -6.57% 漲跌幅（7D） -6.57%

grail（SN81）目前實時價格為 $3.67。過去 24 小時內，SN81 的交易價格在 $ 3.55 至 $ 3.74 之間波動，市場活躍度顯著。SN81 的歷史最高價為 $ 7.51，歷史最低價為 $ 1.92。

從短期表現來看，SN81 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.29%，過去 24 小時內變動為 -1.91%，過去 7 天內累計變動為 -6.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

grail（SN81）市場資訊

市值 $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M 流通量 2.29M 2.29M 2.29M 總供應量 2,293,957.677132164 2,293,957.677132164 2,293,957.677132164

grail 的目前市值為 $ 8.47M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN81 的流通量為 2.29M，總供應量是 2293957.677132164，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.47M。