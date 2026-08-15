Ghiblification 今日價格

Ghiblification (GHIBLI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.29%。目前 GHIBLI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GHIBLI。

Ghiblification 目前市值在 $ 115,519 排名第 #-，流通供應量為 999.96M GHIBLI。過去 24 小時內，GHIBLI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04082358，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GHIBLI 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -13.41%。過去一天，總交易量達到 $ 1.95K。

Ghiblification（GHIBLI）市場資訊

市值 $ 115.52K$ 115.52K $ 115.52K 成交量（24H） $ 1.95K$ 1.95K $ 1.95K 完全稀釋市值 $ 115.52K$ 115.52K $ 115.52K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,958,208.03 999,958,208.03 999,958,208.03

Ghiblification 的目前市值為 $ 115.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.95K。GHIBLI 的流通量為 999.96M，總供應量是 999958208.03，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 115.52K。