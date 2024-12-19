GEEQ 圖標

GEEQ 價格 (GEEQ)

USD

GEEQ (GEEQ) 實時價格圖表

$0.12356
$0.12356$0.12356
-5.40%(1D)

今天 GEEQ (GEEQ) 的價格

今天 GEEQ (GEEQ) 的實時價格爲 0.123244 USD。目前其市值爲 $ 6.73M USD。GEEQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GEEQ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 310.88K USD
- GEEQ 當天價格變化爲 -5.65%
- 其循環供應量爲 54.50M USD

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GEEQ (GEEQ) 價格表現 USD

今天內，GEEQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0073876970146038
在過去30天內，GEEQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2010256546
在過去60天內，GEEQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2545159539
在過去90天內，GEEQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.080698171915484445

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0073876970146038-5.65%
30天$ +0.2010256546+163.11%
60天$ +0.2545159539+206.51%
90天$ +0.080698171915484445+189.67%

GEEQ (GEEQ) 價格分析

GEEQ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.114498
$ 0.114498$ 0.114498

$ 0.142528
$ 0.142528$ 0.142528

$ 4.88
$ 4.88$ 4.88

+0.70%

-5.65%

+31.02%

GEEQ (GEEQ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

$ 310.88K
$ 310.88K$ 310.88K

54.50M
54.50M 54.50M

什麼是GEEQ (GEEQ)

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GEEQ (GEEQ) 資源

官網

大家還在問：關於 GEEQ (GEEQ) 的其他問題

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GEEQ 兌換爲當地貨幣

1 GEEQ 兌換 AUD
A$0.1971904
1 GEEQ 兌換 GBP
0.09736276
1 GEEQ 兌換 EUR
0.11831424
1 GEEQ 兌換 USD
$0.123244
1 GEEQ 兌換 MYR
RM0.554598
1 GEEQ 兌換 TRY
4.32216708
1 GEEQ 兌換 JPY
¥19.31972944
1 GEEQ 兌換 RUB
12.73603496
1 GEEQ 兌換 INR
10.49052928
1 GEEQ 兌換 IDR
Rp2,020.39311936
1 GEEQ 兌換 PHP
7.2775582
1 GEEQ 兌換 EGP
￡E.6.27558448
1 GEEQ 兌換 BRL
R$0.7764372
1 GEEQ 兌換 CAD
C$0.17623892
1 GEEQ 兌換 BDT
14.727658
1 GEEQ 兌換 NGN
191.6690688
1 GEEQ 兌換 UAH
5.17255068
1 GEEQ 兌換 VES
Bs6.1622
1 GEEQ 兌換 PKR
Rs34.29141056
1 GEEQ 兌換 KZT
64.42333612
1 GEEQ 兌換 THB
฿4.251918
1 GEEQ 兌換 TWD
NT$4.02268416
1 GEEQ 兌換 CHF
Fr0.10968716
1 GEEQ 兌換 HKD
HK$0.95760588
1 GEEQ 兌換 MAD
.د.م1.22997512