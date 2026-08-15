Garden 今日價格

Garden (SEED) 今日實時價格為 $ 0.107706，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SEED 兌 USD 的匯率為 $ 0.107706 每 SEED。

Garden 目前市值在 $ 1,403,027 排名第 #-，流通供應量為 13.03M SEED。過去 24 小時內，SEED 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.33，而歷史最低價為 $ 0.076937。

短期表現方面，SEED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.21%。過去一天，總交易量達到 $ 1.30。

Garden（SEED）市場資訊

市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 成交量（24H） $ 1.30$ 1.30 $ 1.30 完全稀釋市值 $ 15.83M$ 15.83M $ 15.83M 流通量 13.03M 13.03M 13.03M 總供應量 147,000,000.0 147,000,000.0 147,000,000.0

Garden 的目前市值為 $ 1.40M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.30。SEED 的流通量為 13.03M，總供應量是 147000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.83M。