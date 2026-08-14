Gala 今日價格

Gala (GALA) 今日實時價格為 NT$ 0.001644，過去 24 小時內變化了 1.96%。目前 GALA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001644 每 GALA。

Gala 目前市值在 NT$ 79.88M 排名第 #156，流通供應量為 48.59B GALA。過去 24 小時內，GALA 的交易價格在 NT$ 0.001619（低點）和 NT$ 0.00169（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 26.732101336619380317，而歷史最低價為 NT$ 0.0048247695。

短期表現方面，GALA 在過去一小時內波動了 +0.73%，過去7 天內波動了 -7.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 189.91K。

Gala（GALA）市場資訊

排名 No.156 市值 NT$ 79.88MNT$ 79.88M NT$ 79.88M 成交量（24H） NT$ 189.91KNT$ 189.91K NT$ 189.91K 完全稀釋市值 NT$ 82.20MNT$ 82.20M NT$ 82.20M 流通量 48.59B 48.59B 48.59B 最大供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 總供應量 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 流通率 97.18% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Gala 的目前市值為 NT$ 79.88M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 189.91K。GALA 的流通量為 48.59B，總供應量是 48590527571.99544358，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.20M。