Gala實時價格 (GALA)
Gala (GALA) 今日實時價格為 NT$ 0.001644，過去 24 小時內變化了 1.96%。目前 GALA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001644 每 GALA。
Gala 目前市值在 NT$ 79.88M 排名第 #156，流通供應量為 48.59B GALA。過去 24 小時內，GALA 的交易價格在 NT$ 0.001619（低點）和 NT$ 0.00169（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 26.732101336619380317，而歷史最低價為 NT$ 0.0048247695。
短期表現方面，GALA 在過去一小時內波動了 +0.73%，過去7 天內波動了 -7.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 189.91K。
No.156
97.18%
0.01%
ETH
Gala 的目前市值為 NT$ 79.88M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 189.91K。GALA 的流通量為 48.59B，總供應量是 48590527571.99544358，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.20M。
+0.73%
-1.96%
-7.90%
-7.90%
跟蹤 Gala 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00105009
|-1.96%
|30天
|NT$ -0.000394
|-19.34%
|60天
|NT$ -0.001151
|-41.19%
|90天
|NT$ -0.001741
|-51.44%
今天，GALA 記錄了 NT$ -0.00105009 (-1.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000394 (-19.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，GALA 的變化為 NT$ -0.001151 (-41.19%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001741 (-51.44%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Gala 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 GALA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
GALA_USDT在4小時周期內運行於樞紐點0.001674下方。現價0.001639處於S2與樞中之間的低位區間，價格偏離核心估值區域。均線系統呈現多頭排列，短期買盤力量佔據主導地位。MACD指標形成死叉形態，快慢線出現方向背離。RSI讀數維持中性水平，動能分布呈現分散特徵，波動率未出現顯著擴張，市場處於震盪整理狀態。 上方最近阻力位位於0.001661，該價位距離現價約1.3%。次級阻力位設於0.001669。下方最近支撐位位於0.001630附近，遠端參考支撐則位於0.001600整數關口。關鍵流動性集中於樞紐點0.001674，價格需突破該位置以改變當前結構。多空雙方在該區間內反覆爭奪，成交量配合程度將決定突破的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Gala 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
GALA（GALA）是Gala Games生態系統的原生實用性代幣，該平台旨在通過讓玩家控制他們的遊戲內資產來去中心化遊戲產業。GALA代幣用於治理，允許持有者對各種提議進行投票，並用於Gala Games平台內的交易，包括購買遊戲內的物品和資產。GALA建立在以太坊區塊鏈上，運行在一個權益證明共識機制下。該代幣的供應量是固定的，其中一部分分配給協助保護網絡並驗證交易的節點運營商。作為Gala Games生態系統的關鍵組成部分，GALA旨在促進創建和擁有新一波基於區塊鏈的，玩家擁有的遊戲和虛擬世界的產生。
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Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
要更深入地瞭解 Gala，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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