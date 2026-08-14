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Gala 目前實時價格為 0.001644 TWD。GALA 市值為 79,882,827.32836050924552 TWD。追蹤台灣的 GALA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Gala 目前實時價格為 0.001644 TWD。GALA 市值為 79,882,827.32836050924552 TWD。追蹤台灣的 GALA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Gala 圖標

Gala實時價格 (GALA)

1 GALA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0525258
NT$0.0525258NT$0.0525258
-1.96%1D
TWD
Gala (GALA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:54:06 (UTC+8)

Gala 今日價格

Gala (GALA) 今日實時價格為 NT$ 0.001644，過去 24 小時內變化了 1.96%。目前 GALA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001644 每 GALA。

Gala 目前市值在 NT$ 79.88M 排名第 #156，流通供應量為 48.59B GALA。過去 24 小時內，GALA 的交易價格在 NT$ 0.001619（低點）和 NT$ 0.00169（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 26.732101336619380317，而歷史最低價為 NT$ 0.0048247695

短期表現方面，GALA 在過去一小時內波動了 +0.73%，過去7 天內波動了 -7.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 189.91K

Gala（GALA）市場資訊

No.156

NT$ 79.88M
NT$ 79.88MNT$ 79.88M

NT$ 189.91K
NT$ 189.91KNT$ 189.91K

NT$ 82.20M
NT$ 82.20MNT$ 82.20M

48.59B
48.59B 48.59B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

48,590,527,571.99544358
48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358

97.18%

0.01%

ETH

Gala 的目前市值為 NT$ 79.88M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 189.91K。GALA 的流通量為 48.59B，總供應量是 48590527571.99544358，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.20M

Gala 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.001619
NT$ 0.001619NT$ 0.001619
24H最低價
NT$ 0.00169
NT$ 0.00169NT$ 0.00169
24H最高價

NT$ 0.001619
NT$ 0.001619NT$ 0.001619

NT$ 0.00169
NT$ 0.00169NT$ 0.00169

NT$ 26.732101336619380317
NT$ 26.732101336619380317NT$ 26.732101336619380317

NT$ 0.0048247695
NT$ 0.0048247695NT$ 0.0048247695

+0.73%

-1.96%

-7.90%

-7.90%

Gala（GALA）價格歷史 TWD

跟蹤 Gala 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00105009-1.96%
30天NT$ -0.000394-19.34%
60天NT$ -0.001151-41.19%
90天NT$ -0.001741-51.44%
Gala 今日價格變化

今天，GALA 記錄了 NT$ -0.00105009 (-1.96%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Gala 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000394 (-19.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Gala 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GALA 的變化為 NT$ -0.001151 (-41.19%)，從而更廣泛地了解其表現。

Gala 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001741 (-51.44%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Gala（GALA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Gala 價格歷史頁面

Gala 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Gala 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Gala 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GALA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

GALA_USDT在4小時周期內運行於樞紐點0.001674下方。現價0.001639處於S2與樞中之間的低位區間，價格偏離核心估值區域。均線系統呈現多頭排列，短期買盤力量佔據主導地位。MACD指標形成死叉形態，快慢線出現方向背離。RSI讀數維持中性水平，動能分布呈現分散特徵，波動率未出現顯著擴張，市場處於震盪整理狀態。 上方最近阻力位位於0.001661，該價位距離現價約1.3%。次級阻力位設於0.001669。下方最近支撐位位於0.001630附近，遠端參考支撐則位於0.001600整數關口。關鍵流動性集中於樞紐點0.001674，價格需突破該位置以改變當前結構。多空雙方在該區間內反覆爭奪，成交量配合程度將決定突破的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Gala 的價格？

GALA代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

遊戲採用度：Gala Games平台的用戶增長以及新遊戲的推出，會推動需求的增加。

代幣實用性：GALA在治理、NFT購買及遊戲內交易中的使用情況，將對其價值產生影響。

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與GameFi產業的表現。

合作夥伴關係：與遊戲開發商及區塊鏈專案的合作。

供應動態：代幣銷毀、質押獎勵以及流通供應量的變化。

競爭狀況：相較於其他遊戲代幣（如AXS與SAND）的表現。

為什麼人們想知道 Gala 今天的價格？

人們想要了解今日的GALA價格，因為他們是投資者或交易者，需要即時市場數據來做出明智的買入、賣出或持有決策。實時行情有助於評估投資組合價值、發現交易機會，並在這個波動劇烈的遊戲代幣市場中追蹤投資表現。

Gala 的價格預測

Gala（GALA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GALA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Gala (GALA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Gala 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Gala 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Gala 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GALA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Gala

GALA（GALA）是Gala Games生態系統的原生實用性代幣，該平台旨在通過讓玩家控制他們的遊戲內資產來去中心化遊戲產業。GALA代幣用於治理，允許持有者對各種提議進行投票，並用於Gala Games平台內的交易，包括購買遊戲內的物品和資產。GALA建立在以太坊區塊鏈上，運行在一個權益證明共識機制下。該代幣的供應量是固定的，其中一部分分配給協助保護網絡並驗證交易的節點運營商。作為Gala Games生態系統的關鍵組成部分，GALA旨在促進創建和擁有新一波基於區塊鏈的，玩家擁有的遊戲和虛擬世界的產生。

如何在台灣購買和投資 Gala

準備好開始使用 Gala 了嗎？在 MEXC 購買 GALA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Gala 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Gala (GALA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Gala 將立即存入您的錢包。
Gala (GALA) 購買教程

Gala 能做什麼？

擁有 Gala 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Gala (GALA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala資源

要更深入地瞭解 Gala，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Gala網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemGalaChain EcosystemGaming (GameFi)

人們還問：關於Gala的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:54:06 (UTC+8)

Gala（GALA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Gala 的更多資訊

GALAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GALA。在 MEXC 上探索 GALAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Gala (GALA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Gala 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GALA/USDT
NT$0.0524619
NT$0.0524619NT$0.0524619
-2.02%
115.18M (USDT)
GALA/USDC
NT$0.05236605
NT$0.05236605NT$0.05236605
-2.13%
33.37M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.9857275
NT$2.9857275NT$2.9857275

+391.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1869714
NT$0.1869714NT$0.1869714

-0.86%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.455607
NT$0.455607NT$0.455607

-26.11%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.172845
NT$9.172845NT$9.172845

+23.43%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3974535
NT$9.3974535NT$9.3974535

+5.68%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.9857275
NT$2.9857275NT$2.9857275

+391.84%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.393904
NT$8.393904NT$8.393904

+126.93%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.371159955
NT$0.371159955NT$0.371159955

+77.93%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4605745
NT$5.4605745NT$5.4605745

+39.71%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7789625
NT$28.7789625NT$28.7789625

+27.43%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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GALA
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