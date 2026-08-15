Gamium 今日價格

Gamium (GMM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 GMM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GMM。

Gamium 目前市值在 $ 136,468 排名第 #-，流通供應量為 31.55B GMM。過去 24 小時內，GMM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01290959，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GMM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -39.17%。過去一天，總交易量達到 --。

Gamium（GMM）市場資訊

市值 $ 136.47K$ 136.47K $ 136.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 216.26K$ 216.26K $ 216.26K 流通量 31.55B 31.55B 31.55B 總供應量 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Gamium 的目前市值為 $ 136.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GMM 的流通量為 31.55B，總供應量是 50000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 216.26K。