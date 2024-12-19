Frax Ether 價格 (FRXETH)
今天 Frax Ether (FRXETH) 的實時價格爲 3,692.09 USD。目前其市值爲 $ 549.21M USD。FRXETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Frax Ether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.22M USD
- Frax Ether 當天價格變化爲 -4.68%
- 其循環供應量爲 148.78K USD
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今天內，Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -181.627869613104。
在過去30天內，Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +683.7835598070。
在過去60天內，Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,470.6270122470。
在過去90天內，Frax Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,150.8885516628223。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -181.627869613104
|-4.68%
|30天
|$ +683.7835598070
|+18.52%
|60天
|$ +1,470.6270122470
|+39.83%
|90天
|$ +1,150.8885516628223
|+45.29%
Frax Ether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.23%
-4.68%
-5.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.
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|1 FRXETH 兌換 AUD
A$5,907.344
|1 FRXETH 兌換 GBP
￡2,916.7511
|1 FRXETH 兌換 EUR
€3,544.4064
|1 FRXETH 兌換 USD
$3,692.09
|1 FRXETH 兌換 MYR
RM16,614.405
|1 FRXETH 兌換 TRY
₺129,481.5963
|1 FRXETH 兌換 JPY
¥579,030.4747
|1 FRXETH 兌換 RUB
₽381,577.5015
|1 FRXETH 兌換 INR
₹314,270.7008
|1 FRXETH 兌換 IDR
Rp60,526,055.8896
|1 FRXETH 兌換 PHP
₱218,017.9145
|1 FRXETH 兌換 EGP
￡E.187,964.3019
|1 FRXETH 兌換 BRL
R$23,260.167
|1 FRXETH 兌換 CAD
C$5,279.6887
|1 FRXETH 兌換 BDT
৳441,204.755
|1 FRXETH 兌換 NGN
₦5,741,938.368
|1 FRXETH 兌換 UAH
₴154,957.0173
|1 FRXETH 兌換 VES
Bs184,604.5
|1 FRXETH 兌換 PKR
Rs1,027,287.1216
|1 FRXETH 兌換 KZT
₸1,929,966.2057
|1 FRXETH 兌換 THB
฿127,414.0259
|1 FRXETH 兌換 TWD
NT$120,509.8176
|1 FRXETH 兌換 CHF
Fr3,285.9601
|1 FRXETH 兌換 HKD
HK$28,687.5393
|1 FRXETH 兌換 MAD
.د.م36,847.0582