Flipr 今日價格

Flipr (FLIPR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 FLIPR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FLIPR。

Flipr 目前市值在 $ 13,147.03 排名第 #-，流通供應量為 699.62M FLIPR。過去 24 小時內，FLIPR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02803878，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FLIPR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.71%。過去一天，總交易量達到 --。

Flipr（FLIPR）市場資訊

市值 $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K 流通量 699.62M 699.62M 699.62M 總供應量 999,619,983.938598 999,619,983.938598 999,619,983.938598

Flipr 的目前市值為 $ 13.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLIPR 的流通量為 699.62M，總供應量是 999619983.938598，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.78K。