ETHPlus 價格 (ETH+)
今天 ETHPlus (ETH+) 的實時價格爲 3,802.52 USD。目前其市值爲 $ 194.90M USD。ETH+ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ETHPlus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 750.87K USD
- ETHPlus 當天價格變化爲 -4.89%
- 其循環供應量爲 51.26K USD
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今天內，ETHPlus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -195.650867723632。
在過去30天內，ETHPlus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +720.5965526000。
在過去60天內，ETHPlus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,533.1186459480。
在過去90天內，ETHPlus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,210.2226813780167。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -195.650867723632
|-4.89%
|30天
|$ +720.5965526000
|+18.95%
|60天
|$ +1,533.1186459480
|+40.32%
|90天
|$ +1,210.2226813780167
|+46.69%
ETHPlus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.27%
-4.89%
-5.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.
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|1 ETH+ 兌換 AUD
A$6,084.032
|1 ETH+ 兌換 GBP
￡3,003.9908
|1 ETH+ 兌換 EUR
€3,650.4192
|1 ETH+ 兌換 USD
$3,802.52
|1 ETH+ 兌換 MYR
RM17,111.34
|1 ETH+ 兌換 TRY
₺133,354.3764
|1 ETH+ 兌換 JPY
¥596,843.5392
|1 ETH+ 兌換 RUB
₽392,914.3916
|1 ETH+ 兌換 INR
₹323,670.5024
|1 ETH+ 兌換 IDR
Rp62,336,383.4688
|1 ETH+ 兌換 PHP
₱224,538.806
|1 ETH+ 兌換 EGP
￡E.193,586.2932
|1 ETH+ 兌換 BRL
R$23,955.876
|1 ETH+ 兌換 CAD
C$5,437.6036
|1 ETH+ 兌換 BDT
৳454,401.14
|1 ETH+ 兌換 NGN
₦5,913,679.104
|1 ETH+ 兌換 UAH
₴159,591.7644
|1 ETH+ 兌換 VES
Bs190,126
|1 ETH+ 兌換 PKR
Rs1,058,013.1648
|1 ETH+ 兌換 KZT
₸1,987,691.2796
|1 ETH+ 兌換 THB
฿131,186.94
|1 ETH+ 兌換 TWD
NT$124,076.2276
|1 ETH+ 兌換 CHF
Fr3,384.2428
|1 ETH+ 兌換 HKD
HK$29,545.5804
|1 ETH+ 兌換 MAD
.د.م37,949.1496