COSMOS實時價格 (ATOM)
COSMOS (ATOM) 今日實時價格為 NT$ 1.526，過去 24 小時內變化了 0.52%。目前 ATOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.526 每 ATOM。
COSMOS 目前市值在 NT$ 783.97M 排名第 #55，流通供應量為 513.74M ATOM。過去 24 小時內，ATOM 的交易價格在 NT$ 1.482（低點）和 NT$ 1.573（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,428.46900409162022，而歷史最低價為 NT$ 36.1455623063508。
短期表現方面，ATOM 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 +13.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.16M。
No.55
0.04%
2019-03-15 00:00:00
ATOM
COSMOS 的目前市值為 NT$ 783.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.16M。ATOM 的流通量為 513.74M，總供應量是 513740729.244691，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 783.97M。
-0.98%
+0.52%
+13.62%
+13.62%
跟蹤 COSMOS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.25246
|+0.52%
|30天
|NT$ -0.057
|-3.61%
|60天
|NT$ -0.477
|-23.82%
|90天
|NT$ -0.47
|-23.55%
今天，ATOM 記錄了 NT$ +0.25246 (+0.52%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.057 (-3.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ATOM 的變化為 NT$ -0.477 (-23.82%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.47 (-23.55%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 COSMOS（ATOM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 COSMOS 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 COSMOS 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 ATOM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
ATOM_USDT在4小時周期內運行於樞紐體系的中枢1.4286下方。現價1.42位於S1支撐1.4113與樞中之間，價格處於區間震盪結構層級。多空雙方在此位置形成短暫平衡。指標一致性顯示短期趨勢未發生明顯偏移，市場仍維持橫向整理狀態。 均線組MA與EMA均呈現買入信號排列，MACD指標形成金叉形態，動能方向短期偏向多方。RSI指標處於中性區域，快慢指標出現分層現象，波動率維持穩定水平，動能分布較為分散，未出現單邊集中釋放跡象。StochRSI與KDJ數值亦佐證當前的震盪屬性，價格行動缺乏明確突破動力。 近端上方阻力位位於R1價位1.4403，該位置距離現價約1.3%；遠端參考阻力為R2價位1.4576。近端下方支撐位位於S1價位1.4113，該位置距離現價約0.6%；遠端參考支撐為S2價位1.3996。交易區間邊界清晰，關鍵價位構成當前價格運行的主要約束條件。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，COSMOS 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Cosmos (ATOM) 是一個由獨立並行區塊鏈組成的去中心化網絡，每個區塊鏈都由像Tendermint這樣的經典BFT共識算法驅動。Cosmos的主要角色是解決區塊鏈行業面臨的一些最困難的問題，如可擴展性和互操作性，通過創建一個區塊鏈的互聯網來實現。它使用中樞和輻射模型來連接不同的區塊鏈，使它們能夠相互通信和交易。ATOM，Cosmos網絡的原生代幣，用於抵押和參與網絡的治理。Cosmos網絡旨在創建一個新的去中心化經濟並通過使其變得可訪問和可擴展來民主化區塊鏈技術。
準備好開始使用 COSMOS 了嗎？在 MEXC 購買 ATOM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 COSMOS 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 COSMOS (ATOM) 購買之旅。
擁有 COSMOS 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 COSMOS (ATOM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Cosmos 是 Tendermint 團隊推出的一個支持跨鏈交互的異構網路，由許多獨立的並行區塊鏈組成，採用 Tendermint 共識演算法，允許大量自主且易開發的區塊鏈互相擴展和交互，解決區塊鏈價值孤島的問題，建立價值網路的橋樑。
要更深入地瞭解 COSMOS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 ATOM。在 MEXC 上探索 ATOMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 COSMOS 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。