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COSMOS 目前實時價格為 1.526 TWD。ATOM 市值為 783,968,352.827398466 TWD。追蹤台灣的 ATOM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！COSMOS 目前實時價格為 1.526 TWD。ATOM 市值為 783,968,352.827398466 TWD。追蹤台灣的 ATOM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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COSMOS 圖標

COSMOS實時價格 (ATOM)

1 ATOM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$48.80292
NT$48.80292NT$48.80292
+0.52%1D
TWD
COSMOS (ATOM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:22:56 (UTC+8)

COSMOS 今日價格

COSMOS (ATOM) 今日實時價格為 NT$ 1.526，過去 24 小時內變化了 0.52%。目前 ATOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.526 每 ATOM。

COSMOS 目前市值在 NT$ 783.97M 排名第 #55，流通供應量為 513.74M ATOM。過去 24 小時內，ATOM 的交易價格在 NT$ 1.482（低點）和 NT$ 1.573（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,428.46900409162022，而歷史最低價為 NT$ 36.1455623063508

短期表現方面，ATOM 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 +13.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.16M

COSMOS（ATOM）市場資訊

No.55

NT$ 783.97M
NT$ 783.97MNT$ 783.97M

NT$ 1.16M
NT$ 1.16MNT$ 1.16M

NT$ 783.97M
NT$ 783.97MNT$ 783.97M

513.74M
513.74M 513.74M

--
----

513,740,729.244691
513,740,729.244691 513,740,729.244691

0.04%

2019-03-15 00:00:00

NT$ 3.196
NT$ 3.196NT$ 3.196

ATOM

COSMOS 的目前市值為 NT$ 783.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.16M。ATOM 的流通量為 513.74M，總供應量是 513740729.244691，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 783.97M

COSMOS 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.482
NT$ 1.482NT$ 1.482
24H最低價
NT$ 1.573
NT$ 1.573NT$ 1.573
24H最高價

NT$ 1.482
NT$ 1.482NT$ 1.482

NT$ 1.573
NT$ 1.573NT$ 1.573

NT$ 1,428.46900409162022
NT$ 1,428.46900409162022NT$ 1,428.46900409162022

NT$ 36.1455623063508
NT$ 36.1455623063508NT$ 36.1455623063508

-0.98%

+0.52%

+13.62%

+13.62%

COSMOS（ATOM）價格歷史 TWD

跟蹤 COSMOS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.25246+0.52%
30天NT$ -0.057-3.61%
60天NT$ -0.477-23.82%
90天NT$ -0.47-23.55%
COSMOS 今日價格變化

今天，ATOM 記錄了 NT$ +0.25246 (+0.52%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

COSMOS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.057 (-3.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

COSMOS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ATOM 的變化為 NT$ -0.477 (-23.82%)，從而更廣泛地了解其表現。

COSMOS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.47 (-23.55%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 COSMOS（ATOM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 COSMOS 價格歷史頁面

COSMOS 分析

本分析利用人工智慧模型評估 COSMOS 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

COSMOS 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ATOM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

ATOM_USDT在4小時周期內運行於樞紐體系的中枢1.4286下方。現價1.42位於S1支撐1.4113與樞中之間，價格處於區間震盪結構層級。多空雙方在此位置形成短暫平衡。指標一致性顯示短期趨勢未發生明顯偏移，市場仍維持橫向整理狀態。 均線組MA與EMA均呈現買入信號排列，MACD指標形成金叉形態，動能方向短期偏向多方。RSI指標處於中性區域，快慢指標出現分層現象，波動率維持穩定水平，動能分布較為分散，未出現單邊集中釋放跡象。StochRSI與KDJ數值亦佐證當前的震盪屬性，價格行動缺乏明確突破動力。 近端上方阻力位位於R1價位1.4403，該位置距離現價約1.3%；遠端參考阻力為R2價位1.4576。近端下方支撐位位於S1價位1.4113，該位置距離現價約0.6%；遠端參考支撐為S2價位1.3996。交易區間邊界清晰，關鍵價位構成當前價格運行的主要約束條件。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 COSMOS 的價格？

COSMOS (ATOM) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 網路採用率與生態系統成長——更多專案在 Cosmos 上建構，將提升需求。
2. 質押獎勵與代幣經濟學——ATOM 的通膨型模型會影響供需關係。
3. 區塊鏈間通訊（IBC）的使用情況——核心技術的採用程度將驅動其價值。
4. 市場情緒與比特幣相關性——整體加密貨幣市場趨勢會對 ATOM 產生影響。
5. 驗證人表現與網路安全性——這會影響投資者的信心。
6. 其他區塊鏈互操作性解決方案的競爭。
7. 影響 DeFi 及區塊鏈專案的監管發展。
8. 重大平台的合作公告與整合。

為什麼人們想知道 COSMOS 今天的價格？

人們希望了解今日的COSMOS（ATOM）價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、買賣時機的市場判斷、投資規劃，以及追蹤其持有資產的價值。由於ATOM是主要的區塊鏈互操作性代幣，其價格走勢會影響DeFi策略與質押獎勵。

COSMOS 的價格預測

COSMOS（ATOM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ATOM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
COSMOS (ATOM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，COSMOS 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 COSMOS 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 COSMOS 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ATOM 2026–2027 年價格的預測。

關於 COSMOS

Cosmos (ATOM) 是一個由獨立並行區塊鏈組成的去中心化網絡，每個區塊鏈都由像Tendermint這樣的經典BFT共識算法驅動。Cosmos的主要角色是解決區塊鏈行業面臨的一些最困難的問題，如可擴展性和互操作性，通過創建一個區塊鏈的互聯網來實現。它使用中樞和輻射模型來連接不同的區塊鏈，使它們能夠相互通信和交易。ATOM，Cosmos網絡的原生代幣，用於抵押和參與網絡的治理。Cosmos網絡旨在創建一個新的去中心化經濟並通過使其變得可訪問和可擴展來民主化區塊鏈技術。

如何在台灣購買和投資 COSMOS

準備好開始使用 COSMOS 了嗎？在 MEXC 購買 ATOM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 COSMOS 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 COSMOS (ATOM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，COSMOS 將立即存入您的錢包。
COSMOS (ATOM) 購買教程

COSMOS 能做什麼？

擁有 COSMOS 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 COSMOS (ATOM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是COSMOS (ATOM)

Cosmos 是 Tendermint 團隊推出的一個支持跨鏈交互的異構網路，由許多獨立的並行區塊鏈組成，採用 Tendermint 共識演算法，允許大量自主且易開發的區塊鏈互相擴展和交互，解決區塊鏈價值孤島的問題，建立價值網路的橋樑。

COSMOS資源

要更深入地瞭解 COSMOS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方COSMOS網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesArchway EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於COSMOS的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:22:56 (UTC+8)

COSMOS（ATOM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 COSMOS 的更多資訊

ATOMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ATOM。在 MEXC 上探索 ATOMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 COSMOS (ATOM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 COSMOS 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ATOM/USDT
NT$48.96272
NT$48.96272NT$48.96272
+0.78%
763.51K (USDT)
ATOM/USDC
NT$49.02664
NT$49.02664NT$49.02664
+0.85%
19.57K (USDT)
ATOM/BTC
NT$0.0007823808
NT$0.0007823808NT$0.0007823808
+2.00%
6.15K (USDT)

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NT$2.9064424
NT$2.9064424NT$2.9064424

+378.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17888012
NT$0.17888012NT$0.17888012

-5.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.465018
NT$0.465018NT$0.465018

-24.61%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.182108
NT$9.182108NT$9.182108

+23.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2326048
NT$9.2326048NT$9.2326048

+3.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8219188
NT$8.8219188NT$8.8219188

+138.42%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374846056
NT$0.374846056NT$0.374846056

+79.64%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.823616
NT$34.823616NT$34.823616

+54.15%

Heima

Heima

HEI

NT$4.7626792
NT$4.7626792NT$4.7626792

+21.81%

Humanity

Humanity

H

NT$3.517198
NT$3.517198NT$3.517198

+15.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ATOM 兌 TWD 計算器

數量

ATOM
ATOM
TWD
TWD

1 ATOM = 48.77096 TWD