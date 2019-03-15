COSMOS 今日價格

COSMOS (ATOM) 今日實時價格為 NT$ 1.526，過去 24 小時內變化了 0.52%。目前 ATOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.526 每 ATOM。

COSMOS 目前市值在 NT$ 783.97M 排名第 #55，流通供應量為 513.74M ATOM。過去 24 小時內，ATOM 的交易價格在 NT$ 1.482（低點）和 NT$ 1.573（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,428.46900409162022，而歷史最低價為 NT$ 36.1455623063508。

短期表現方面，ATOM 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 +13.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.16M。

COSMOS（ATOM）市場資訊

排名 No.55 市值 NT$ 783.97MNT$ 783.97M NT$ 783.97M 成交量（24H） NT$ 1.16MNT$ 1.16M NT$ 1.16M 完全稀釋市值 NT$ 783.97MNT$ 783.97M NT$ 783.97M 流通量 513.74M 513.74M 513.74M 最大供應量 ---- -- 總供應量 513,740,729.244691 513,740,729.244691 513,740,729.244691 市場佔有率 0.04% 發行日期 2019-03-15 00:00:00 發行價格 NT$ 3.196NT$ 3.196 NT$ 3.196 所屬公鏈 ATOM

COSMOS 的目前市值為 NT$ 783.97M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.16M。ATOM 的流通量為 513.74M，總供應量是 513740729.244691，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 783.97M。