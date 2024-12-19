ENKI Protocol 價格 (ENKI)
今天 ENKI Protocol (ENKI) 的實時價格爲 7.74 USD。目前其市值爲 $ 1.16M USD。ENKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ENKI Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.36K USD
- ENKI Protocol 當天價格變化爲 +6.51%
- 其循環供應量爲 150.00K USD
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今天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.472735。
在過去30天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.0118355060。
在過去60天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.6864655100。
在過去90天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.35135779601069。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.472735
|+6.51%
|30天
|$ +7.0118355060
|+90.59%
|60天
|$ +4.6864655100
|+60.55%
|90天
|$ +3.35135779601069
|+76.36%
ENKI Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.63%
+6.51%
+81.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.
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|1 ENKI 兌換 AUD
A$12.384
|1 ENKI 兌換 GBP
￡6.1146
|1 ENKI 兌換 EUR
€7.4304
|1 ENKI 兌換 USD
$7.74
|1 ENKI 兌換 MYR
RM34.83
|1 ENKI 兌換 TRY
₺271.287
|1 ENKI 兌換 JPY
¥1,214.6382
|1 ENKI 兌換 RUB
₽801.09
|1 ENKI 兌換 INR
₹658.8288
|1 ENKI 兌換 IDR
Rp126,885.2256
|1 ENKI 兌換 PHP
₱457.047
|1 ENKI 兌換 EGP
￡E.394.0434
|1 ENKI 兌換 BRL
R$48.762
|1 ENKI 兌換 CAD
C$11.0682
|1 ENKI 兌換 BDT
৳924.93
|1 ENKI 兌換 NGN
₦12,037.248
|1 ENKI 兌換 UAH
₴324.8478
|1 ENKI 兌換 VES
Bs387
|1 ENKI 兌換 PKR
Rs2,153.5776
|1 ENKI 兌換 KZT
₸4,045.9302
|1 ENKI 兌換 THB
฿267.03
|1 ENKI 兌換 TWD
NT$252.5562
|1 ENKI 兌換 CHF
Fr6.8886
|1 ENKI 兌換 HKD
HK$60.1398
|1 ENKI 兌換 MAD
.د.م77.2452