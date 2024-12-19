ENKI Protocol 圖標

ENKI Protocol 價格 (ENKI)

USD

ENKI Protocol (ENKI) 實時價格圖表

$7.74
$7.74$7.74
+6.50%(1D)

今天 ENKI Protocol (ENKI) 的價格

今天 ENKI Protocol (ENKI) 的實時價格爲 7.74 USD。目前其市值爲 $ 1.16M USD。ENKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ENKI Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.36K USD
- ENKI Protocol 當天價格變化爲 +6.51%
- 其循環供應量爲 150.00K USD

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ENKI Protocol (ENKI) 價格表現 USD

今天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.472735
在過去30天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.0118355060
在過去60天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.6864655100
在過去90天內，ENKI Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.35135779601069

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.472735+6.51%
30天$ +7.0118355060+90.59%
60天$ +4.6864655100+60.55%
90天$ +3.35135779601069+76.36%

ENKI Protocol (ENKI) 價格分析

ENKI Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 7.26
$ 7.26$ 7.26

$ 8.76
$ 8.76$ 8.76

$ 18.38
$ 18.38$ 18.38

+0.63%

+6.51%

+81.64%

ENKI Protocol (ENKI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 2.36K
$ 2.36K$ 2.36K

150.00K
150.00K 150.00K

什麼是ENKI Protocol (ENKI)

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

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ENKI Protocol (ENKI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ENKI Protocol (ENKI) 的其他問題

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ENKI 兌換爲當地貨幣

1 ENKI 兌換 AUD
A$12.384
1 ENKI 兌換 GBP
6.1146
1 ENKI 兌換 EUR
7.4304
1 ENKI 兌換 USD
$7.74
1 ENKI 兌換 MYR
RM34.83
1 ENKI 兌換 TRY
271.287
1 ENKI 兌換 JPY
¥1,214.6382
1 ENKI 兌換 RUB
801.09
1 ENKI 兌換 INR
658.8288
1 ENKI 兌換 IDR
Rp126,885.2256
1 ENKI 兌換 PHP
457.047
1 ENKI 兌換 EGP
￡E.394.0434
1 ENKI 兌換 BRL
R$48.762
1 ENKI 兌換 CAD
C$11.0682
1 ENKI 兌換 BDT
924.93
1 ENKI 兌換 NGN
12,037.248
1 ENKI 兌換 UAH
324.8478
1 ENKI 兌換 VES
Bs387
1 ENKI 兌換 PKR
Rs2,153.5776
1 ENKI 兌換 KZT
4,045.9302
1 ENKI 兌換 THB
฿267.03
1 ENKI 兌換 TWD
NT$252.5562
1 ENKI 兌換 CHF
Fr6.8886
1 ENKI 兌換 HKD
HK$60.1398
1 ENKI 兌換 MAD
.د.م77.2452