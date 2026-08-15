DOYR 今日價格

DOYR (DOYR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.67%。目前 DOYR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOYR。

DOYR 目前市值在 $ 295,167 排名第 #-，流通供應量為 1.00B DOYR。過去 24 小時內，DOYR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01266627，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOYR 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -5.05%。過去一天，總交易量達到 $ 38.12K。

DOYR（DOYR）市場資訊

市值 $ 295.17K$ 295.17K $ 295.17K 成交量（24H） $ 38.12K$ 38.12K $ 38.12K 完全稀釋市值 $ 295.17K$ 295.17K $ 295.17K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DOYR 的目前市值為 $ 295.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 38.12K。DOYR 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 295.17K。