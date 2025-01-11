Daumenfrosch 圖標

Daumenfrosch 價格 (DAUMEN)

USD

Daumenfrosch (DAUMEN) 實時價格圖表

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-6.10%(1D)

今天 Daumenfrosch (DAUMEN) 的價格

今天 Daumenfrosch (DAUMEN) 的實時價格爲 0.02218676 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DAUMEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Daumenfrosch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.99K USD
- Daumenfrosch 當天價格變化爲 -6.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Daumenfrosch (DAUMEN) 價格表現 USD

今天內，Daumenfrosch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00146091381557786
在過去30天內，Daumenfrosch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0113910065
在過去60天內，Daumenfrosch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0170447121
在過去90天內，Daumenfrosch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.12504199777393354

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00146091381557786-6.17%
30天$ -0.0113910065-51.34%
60天$ -0.0170447121-76.82%
90天$ -0.12504199777393354-84.93%

Daumenfrosch (DAUMEN) 價格分析

Daumenfrosch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.02586138
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-1.21%

-6.17%

-21.53%

Daumenfrosch (DAUMEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 8.99K
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什麼是Daumenfrosch (DAUMEN)

Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character originated on 4chan's /int/ board. He is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja.

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Daumenfrosch (DAUMEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Daumenfrosch (DAUMEN) 的其他問題

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DAUMEN 兌換爲當地貨幣

1 DAUMEN 兌換 AUD
A$0.0359425512
1 DAUMEN 兌換 GBP
0.0179712756
1 DAUMEN 兌換 EUR
0.0215211572
1 DAUMEN 兌換 USD
$0.02218676
1 DAUMEN 兌換 MYR
RM0.0996185524
1 DAUMEN 兌換 TRY
0.7858550392
1 DAUMEN 兌換 JPY
¥3.4981864492
1 DAUMEN 兌換 RUB
2.2548404188
1 DAUMEN 兌換 INR
1.9122768444
1 DAUMEN 兌換 IDR
Rp363.7173188544
1 DAUMEN 兌換 PHP
1.30901884
1 DAUMEN 兌換 EGP
￡E.1.1210969828
1 DAUMEN 兌換 BRL
R$0.1357829712
1 DAUMEN 兌換 CAD
C$0.0319489344
1 DAUMEN 兌換 BDT
2.7063409848
1 DAUMEN 兌換 NGN
34.3979089688
1 DAUMEN 兌換 UAH
0.9380562128
1 DAUMEN 兌換 VES
Bs1.17589828
1 DAUMEN 兌換 PKR
Rs6.1783470572
1 DAUMEN 兌換 KZT
11.707953252
1 DAUMEN 兌換 THB
฿0.7694368368
1 DAUMEN 兌換 TWD
NT$0.7346036236
1 DAUMEN 兌換 CHF
Fr0.0201899516
1 DAUMEN 兌換 HKD
HK$0.1726129928
1 DAUMEN 兌換 MAD
.د.م0.2227550704