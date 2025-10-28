Cybercentry（CENTRY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00158644$ 0.00158644 $ 0.00158644 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.36% 漲跌幅（1D） +3.48% 漲跌幅（7D） +205.97% 漲跌幅（7D） +205.97%

Cybercentry（CENTRY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CENTRY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CENTRY 的歷史最高價為 $ 0.00158644，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CENTRY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.36%，過去 24 小時內變動為 +3.48%，過去 7 天內累計變動為 +205.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cybercentry（CENTRY）市場資訊

市值 $ 336.06K$ 336.06K $ 336.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 839.90K$ 839.90K $ 839.90K 流通量 400.12M 400.12M 400.12M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cybercentry 的目前市值為 $ 336.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CENTRY 的流通量為 400.12M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 839.90K。