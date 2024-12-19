cUNI 圖標

cUNI 價格 (CUNI)

USD

cUNI (CUNI) 實時價格圖表

$0.305523
$0.305523$0.305523
-8.10%(1D)

今天 cUNI (CUNI) 的價格

今天 cUNI (CUNI) 的實時價格爲 0.305523 USD。目前其市值爲 $ 27.85M USD。CUNI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cUNI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.33 USD
- cUNI 當天價格變化爲 -8.11%
- 其循環供應量爲 91.12M USD

在獲取 MEXC 上從 CUNI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CUNI 價格信息的首選平臺。

cUNI (CUNI) 價格表現 USD

今天內，cUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0269770692598412
在過去30天內，cUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1776471427
在過去60天內，cUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3055099847
在過去90天內，cUNI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.16646107613970652

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0269770692598412-8.11%
30天$ +0.1776471427+58.15%
60天$ +0.3055099847+100.00%
90天$ +0.16646107613970652+119.70%

cUNI (CUNI) 價格分析

cUNI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.284365
$ 0.284365$ 0.284365

$ 0.336234
$ 0.336234$ 0.336234

$ 0.908721
$ 0.908721$ 0.908721

+2.78%

-8.11%

-19.91%

cUNI (CUNI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 27.85M
$ 27.85M$ 27.85M

$ 69.33
$ 69.33$ 69.33

91.12M
91.12M 91.12M

什麼是cUNI (CUNI)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

cUNI (CUNI) 資源

官網

大家還在問：關於 cUNI (CUNI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CUNI 兌換爲當地貨幣

1 CUNI 兌換 AUD
A$0.4888368
1 CUNI 兌換 GBP
0.24136317
1 CUNI 兌換 EUR
0.29330208
1 CUNI 兌換 USD
$0.305523
1 CUNI 兌換 MYR
RM1.3748535
1 CUNI 兌換 TRY
10.71469161
1 CUNI 兌換 JPY
¥47.95489008
1 CUNI 兌換 RUB
31.5910782
1 CUNI 兌換 INR
26.00917299
1 CUNI 兌換 IDR
Rp5,008.57296912
1 CUNI 兌換 PHP
18.04113315
1 CUNI 兌換 EGP
￡E.15.55417593
1 CUNI 兌換 BRL
R$1.92785013
1 CUNI 兌換 CAD
C$0.43689789
1 CUNI 兌換 BDT
36.5099985
1 CUNI 兌換 NGN
475.1493696
1 CUNI 兌換 UAH
12.82280031
1 CUNI 兌換 VES
Bs15.27615
1 CUNI 兌換 PKR
Rs85.00871952
1 CUNI 兌換 KZT
159.70603779
1 CUNI 兌換 THB
฿10.53443304
1 CUNI 兌換 TWD
NT$9.97227072
1 CUNI 兌換 CHF
Fr0.27191547
1 CUNI 兌換 HKD
HK$2.37391371
1 CUNI 兌換 MAD
.د.م3.04911954