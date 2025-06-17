CryptoGPT 價格 (CRGPT)
今天 CryptoGPT (CRGPT) 的實時價格爲 0.0201574 USD。目前其市值爲 $ 374.20K USD。CRGPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryptoGPT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CryptoGPT 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 18.56M USD
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今天內，CryptoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，CryptoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023147085。
在過去60天內，CryptoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012307967。
在過去90天內，CryptoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.009573675560336363。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0023147085
|-11.48%
|60天
|$ +0.0012307967
|+6.11%
|90天
|$ -0.009573675560336363
|-32.20%
CryptoGPT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-6.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.
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|1 CRGPT 兌換 VND
₫530.441981
|1 CRGPT 兌換 AUD
A$0.030840822
|1 CRGPT 兌換 GBP
￡0.014714902
|1 CRGPT 兌換 EUR
€0.017335364
|1 CRGPT 兌換 USD
$0.0201574
|1 CRGPT 兌換 MYR
RM0.085467376
|1 CRGPT 兌換 TRY
₺0.793798412
|1 CRGPT 兌換 JPY
¥2.921613556
|1 CRGPT 兌換 RUB
₽1.58638738
|1 CRGPT 兌換 INR
₹1.740188342
|1 CRGPT 兌換 IDR
Rp330.449127456
|1 CRGPT 兌換 KRW
₩27.612815964
|1 CRGPT 兌換 PHP
₱1.14594819
|1 CRGPT 兌換 EGP
￡E.1.010087314
|1 CRGPT 兌換 BRL
R$0.110260978
|1 CRGPT 兌換 CAD
C$0.02721249
|1 CRGPT 兌換 BDT
৳2.464040576
|1 CRGPT 兌換 NGN
₦31.155075866
|1 CRGPT 兌換 UAH
₴0.837136822
|1 CRGPT 兌換 VES
Bs2.0560548
|1 CRGPT 兌換 PKR
Rs5.70857568
|1 CRGPT 兌換 KZT
₸10.33167537
|1 CRGPT 兌換 THB
฿0.655921796
|1 CRGPT 兌換 TWD
NT$0.595852744
|1 CRGPT 兌換 AED
د.إ0.073977658
|1 CRGPT 兌換 CHF
Fr0.016327494
|1 CRGPT 兌換 HKD
HK$0.158034016
|1 CRGPT 兌換 MAD
.د.م0.18343234
|1 CRGPT 兌換 MXN
$0.381579582