ChainBounty 價格 (BOUNTY)
今天 ChainBounty (BOUNTY) 的實時價格爲 0.059749 USD。目前其市值爲 $ 30.22M USD。BOUNTY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ChainBounty 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.50M USD
- ChainBounty 當天價格變化爲 -3.45%
- 其循環供應量爲 505.83M USD
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今天內，ChainBounty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00213715117307757。
在過去30天內，ChainBounty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0126230995。
在過去60天內，ChainBounty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0071591371。
在過去90天內，ChainBounty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002329294311619896。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00213715117307757
|-3.45%
|30天
|$ -0.0126230995
|-21.12%
|60天
|$ -0.0071591371
|-11.98%
|90天
|$ +0.002329294311619896
|+4.06%
ChainBounty 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.73%
-3.45%
-21.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud.
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|1 BOUNTY 兌換 AUD
A$0.0955984
|1 BOUNTY 兌換 GBP
￡0.04720171
|1 BOUNTY 兌換 EUR
€0.05735904
|1 BOUNTY 兌換 USD
$0.059749
|1 BOUNTY 兌換 MYR
RM0.2688705
|1 BOUNTY 兌換 TRY
₺2.09539743
|1 BOUNTY 兌換 JPY
¥9.37342312
|1 BOUNTY 兌換 RUB
₽6.19238636
|1 BOUNTY 兌換 INR
₹5.08643237
|1 BOUNTY 兌換 IDR
Rp979.49164656
|1 BOUNTY 兌換 PHP
₱3.52817845
|1 BOUNTY 兌換 EGP
￡E.3.04301657
|1 BOUNTY 兌換 BRL
R$0.37701619
|1 BOUNTY 兌換 CAD
C$0.08544107
|1 BOUNTY 兌換 BDT
৳7.1400055
|1 BOUNTY 兌換 NGN
₦92.9216448
|1 BOUNTY 兌換 UAH
₴2.50766553
|1 BOUNTY 兌換 VES
Bs2.98745
|1 BOUNTY 兌換 PKR
Rs16.62456176
|1 BOUNTY 兌換 KZT
₸31.23259477
|1 BOUNTY 兌換 THB
฿2.06074301
|1 BOUNTY 兌換 TWD
NT$1.94901238
|1 BOUNTY 兌換 CHF
Fr0.05317661
|1 BOUNTY 兌換 HKD
HK$0.46424973
|1 BOUNTY 兌換 MAD
.د.م0.59629502