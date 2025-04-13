cGHS 圖標

cGHS 價格 (CGHS)

USD

cGHS (CGHS) 實時價格圖表

$0.064585
$0.064585$0.064585
-0.80%(1D)

今天 cGHS (CGHS) 的價格

今天 cGHS (CGHS) 的實時價格爲 0.064566 USD。目前其市值爲 $ 22.18K USD。CGHS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cGHS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- cGHS 當天價格變化爲 -0.90%
- 其循環供應量爲 343.46K USD

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cGHS (CGHS) 價格表現 USD

今天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00058994991427766
在過去30天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00058994991427766-0.90%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

cGHS (CGHS) 價格分析

cGHS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.064225
$ 0.064225$ 0.064225

$ 0.066017
$ 0.066017$ 0.066017

$ 0.066573
$ 0.066573$ 0.066573

+0.20%

-0.90%

+0.24%

cGHS (CGHS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 22.18K
$ 22.18K$ 22.18K

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343.46K
343.46K 343.46K

什麼是cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

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cGHS (CGHS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 cGHS (CGHS) 的其他問題

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CGHS 兌換爲當地貨幣

1 CGHS 兌換 VND
1,655.536806
1 CGHS 兌換 AUD
A$0.10265994
1 CGHS 兌換 GBP
0.04907016
1 CGHS 兌換 EUR
0.05681808
1 CGHS 兌換 USD
$0.064566
1 CGHS 兌換 MYR
RM0.28538172
1 CGHS 兌換 TRY
2.44834272
1 CGHS 兌換 JPY
¥9.26586666
1 CGHS 兌換 RUB
5.37059988
1 CGHS 兌換 INR
5.55009336
1 CGHS 兌換 IDR
Rp1,076.09956956
1 CGHS 兌換 KRW
91.7127747
1 CGHS 兌換 PHP
3.69188388
1 CGHS 兌換 EGP
￡E.3.31094448
1 CGHS 兌換 BRL
R$0.37835676
1 CGHS 兌換 CAD
C$0.08910108
1 CGHS 兌換 BDT
7.8286275
1 CGHS 兌換 NGN
102.64831812
1 CGHS 兌換 UAH
2.66722146
1 CGHS 兌換 VES
Bs4.584186
1 CGHS 兌換 PKR
Rs18.06492114
1 CGHS 兌換 KZT
33.29797752
1 CGHS 兌換 THB
฿2.16102402
1 CGHS 兌換 TWD
NT$2.09000142
1 CGHS 兌換 AED
د.إ0.23695722
1 CGHS 兌換 CHF
Fr0.05229846
1 CGHS 兌換 HKD
HK$0.5003865
1 CGHS 兌換 MAD
.د.م0.59917248
1 CGHS 兌換 MXN
$1.3106898