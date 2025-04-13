cGHS 價格 (CGHS)
今天 cGHS (CGHS) 的實時價格爲 0.064566 USD。目前其市值爲 $ 22.18K USD。CGHS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cGHS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- cGHS 當天價格變化爲 -0.90%
- 其循環供應量爲 343.46K USD
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今天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00058994991427766。
在過去30天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，cGHS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00058994991427766
|-0.90%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
cGHS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.20%
-0.90%
+0.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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|1 CGHS 兌換 VND
₫1,655.536806
|1 CGHS 兌換 AUD
A$0.10265994
|1 CGHS 兌換 GBP
￡0.04907016
|1 CGHS 兌換 EUR
€0.05681808
|1 CGHS 兌換 USD
$0.064566
|1 CGHS 兌換 MYR
RM0.28538172
|1 CGHS 兌換 TRY
₺2.44834272
|1 CGHS 兌換 JPY
¥9.26586666
|1 CGHS 兌換 RUB
₽5.37059988
|1 CGHS 兌換 INR
₹5.55009336
|1 CGHS 兌換 IDR
Rp1,076.09956956
|1 CGHS 兌換 KRW
₩91.7127747
|1 CGHS 兌換 PHP
₱3.69188388
|1 CGHS 兌換 EGP
￡E.3.31094448
|1 CGHS 兌換 BRL
R$0.37835676
|1 CGHS 兌換 CAD
C$0.08910108
|1 CGHS 兌換 BDT
৳7.8286275
|1 CGHS 兌換 NGN
₦102.64831812
|1 CGHS 兌換 UAH
₴2.66722146
|1 CGHS 兌換 VES
Bs4.584186
|1 CGHS 兌換 PKR
Rs18.06492114
|1 CGHS 兌換 KZT
₸33.29797752
|1 CGHS 兌換 THB
฿2.16102402
|1 CGHS 兌換 TWD
NT$2.09000142
|1 CGHS 兌換 AED
د.إ0.23695722
|1 CGHS 兌換 CHF
Fr0.05229846
|1 CGHS 兌換 HKD
HK$0.5003865
|1 CGHS 兌換 MAD
.د.م0.59917248
|1 CGHS 兌換 MXN
$1.3106898